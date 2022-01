Luego de que la presentadora de ‘Mujeres al Mando’, Thaís Casalino, señalara que Karen Dejo fue llamada como invitada y no para formar parte del equipo del programa como conductora, la ex chica reality no se quedó callada y decidió responderle en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Dejo lamentó que la periodista no tenga buena comunicación con su equipo de producción.

“Quiero dirigirme a la señora Thaís Casalino, quien quizás no tiene una buena comunicación con su equipo de producción, pero siempre digo la verdad. El día 4 o 5 de enero se comunicaron conmigo para decirme que estaban buscando una conductora oficial para el programa ‘Mujeres al Mando’”, señaló en un primer video.

Casalino había dicho un día antes que “la producción llamó a varias presentadoras para que nos acompañen como invitadas en esa semana. Siempre nos acompañan invitadas en la conducción, tal como Dorita Orbegoso, Chris Soifer, Marina Mora, Laura Huarcayo y ‘Checho’ Ibarra. Eso es lo que sé, que son invitadas, y me encanta compartir con todas”.

En otro video, la modelo enfatizó que no pretende crear un escenario ficticio para “ser la vedette del momento”.

“No me gusta utilizar a las personas, ni crear mentiras. Creo que muchas personas del equipo de producción que trabajan con ustedes saben cómo soy, incluso la misma Susana Umbert, que me conoce desde muy pequeña”, sentenció.

Asimismo, indicó que no busca generar peleas ni hablar mal de las personas.

“No me gusta exponer a las personas ni hablar mal de ellas. Es más, el año pasado sí me invitaron al programa y respondí que quería respetar mi contrato que aún estaba vigente (hasta el 31 de diciembre) con PRO TV”, indicó.

“Hoy por hoy aplaudo que todos mis compañeros tengan trabajo. No importa la casa televisora, o el programa, sino la continuidad laboral”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Alcalde de Ventanilla pide al Gobierno declarar en emergencia ambiental el distrito tras derrame de petróleo en playas Además,¿Qué ministros han dado positivo a COVID-19 en las últimas semanas?. También, Las Bambas: PCM y comunidades sin acuerdos. Y, agencias internacionales informan sobre Derrame de petróleo en Perú por fuerte oleaje tras erupción en Tonga