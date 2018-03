Lynda Carter , la actriz que interpretó a la icónica ' Mujer Maravilla ' en la serie de televisión de finales de los años 70, reveló que también fue víctima de abusos sexual en su momento.

En una entrevista para The Daily Beast, Carter reconoció que fue víctima de abusos sexuales pero no reveló el nombre de su presunto abusador, que actualmente ya está recibiendo algún tipo de castigo y justicia.

Ella mencionó que había considerado seguir una acción legal contra esa persona, y que el movimiento #MeToo la conmovió, y que ya otras personas se están encargando judicialmente de su abusador.

"No lo demandé, ya lo han hecho otras mujeres por mí. Sea cual sea la pena a ese hombre, no es suficiente. No solo me violó a mí, abuso de un montón de mujeres", mencionó.

En otra parte de la entrevista, Lynda contó los detalles de otros abusos que sufrió cuando grababa la emblemática serie de televisión. "Había un camarógrafo que hacía agujeros en mi camarín para ver cómo me cambiaba. Al hombre lo descubrieron y lo echaron", agregó.

Para la actriz, fue el temor a perder su trabajo lo que le impidió no denunciar en su momento, ya que según menciona, iban a colocar su nombre en una "lista negra" que terminaría con su carrera.

Luego de interpretar a la recordada 'Mujer Maravilla', Carter protagonizó varias películas para televisión como 'The Last Song' (1980), 'Born to be Sold' (1981), 'Hotline' (1982), 'The Love Goddess' (1983), 'StillWatch' (1987), 'I Posed For Playboy' (1991), 'Daddy' (1992), entre otras.