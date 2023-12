El querido rockero peruano, Pedro Suárez-Vértiz falleció la mañana de este jueves. Él estaba casado con Cynthia Martínez, de quien se mostró enamorado hasta el último día y a quien le dedicó extensas publicaciones.

A través de sus redes sociales, el músico escribía sobre su amor que, pese a las dificultades, crecía día a día.

Así, en uno de sus textos por el Día de la Mujer, Pedro Suárez-Vértiz destacó las cualidades de su esposa.

“Hoy es el día de la mujer y les quiero contar un poco de la mujer que está a mi lado por décadas. Porque estoy seguro que muchas de ustedes se identificarán con ella.Mi esposa Cynthia siempre ha trabajado, desde adolescente. Pero a finales del 2010 decidimos que renuncie y que descanse un poco al lado de mis hijos. Pero cuando a mí me diagnostican en febrero del 2011, ella simplemente tomó la decisión de trabajar inmediatamente, porque no sabíamos qué nos deparaba el futuro”.

“El trabajo lo consiguió al mes siguiente y hasta el día de hoy no ha parado. Pero ella decidió quedarse en casa a mi lado los fines de semana. Así que también decidió hacer una línea de aretes preciosos, hechos por ella misma a mano, y lanzó su hoy exitosa marca ENDAL (que, para los conocedores, es el nombre de una de mis canciones, y a su vez, el nombre fue invención de uno de mis hijos)”.

“Ya con su trabajo de lunes a viernes y su línea de aretes ENDAL, ella se sentía mas segura ayudándome en lo que nos toque juntos.A lo que voy, es que ella como muchas de ustedes, no le tiene miedo al trabajo. No le tiene miedo a reinventarse a adaptarse. Ella como muchas de ustedes, también se encarga de nuestros hijos, de nuestra casa, y por supuesto de mí”.

“Estoy seguro que muchas de ustedes han sabido salir adelante a pesar de lo que les haya tocado, y que muchas de ustedes no tienen miedo a lo que venga.Dice mi esposa que después de todo lo que ha vivido ya no tiene miedo a algo más, y espera con firmeza lo que le depare la vida. Se siente capaz de mucho más, y eso quiero que sientan ustedes”.





Cynthia también derrochaba amor por Pedro

Cynthia Martínez también aprovechaba sus entrevistas con la prensa para resaltar el gran amor y admiración que le tenía al intérprete de ‘Mi auto era una rana’.

En una entrevista realizada hace unas semanas, Cynthia contó que su amor seguía muy intenso.

“Yo asumo las responsabilidades, pero Pedro sigue manteniendo el hogar con todos los proyectos que tiene. Pedro ya es una marca, hace muchas todavía”, declaró aquella vez en Magaly TV.

Martínez afirmó que el cantante iba a lanzar un nuevo libro, ya que aún tenía la capacidad de escribir. “En nuestra casa, quienes estamos presentes ya lo entendemos; interpretamos su mirada y comprendemos lo que quiere expresar. Una primicia para ti es que publicará su libro con contenido inédito, titulado ‘Yo, Pedro’”, mencionó.

Agregó que su amor con el compositor permanecía fuerte y que su conexión sexual no había disminuido. “El amor sigue siendo intenso, muy sexual... no tengo secretos. El amor no ha menguado; está presente. Lo que ha crecido considerablemente es la admiración. Verlo seguir luchando en su situación es algo que admiro enormemente”, expresó aquel día.

Además, mencionó que el compositor aún tenía muchos temas que no había revelado y que disfrutaba participar activamente en las redes sociales.

