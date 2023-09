El repentino fallecimiento de Hernando ‘Nano’ Guerra García ha causado conmoción en nuestro país, y Paco Bazán fue uno de los personajes que se enteró de la muerte del congresista de Fuerza Popular en pleno programa en vivo.

El conductor deportivo se encontraba realizando programa digital con Gonzalo Núñez, cuando Erick Delgado le informa la lamentable noticia en plena entrevista.

En un primer momento Gonzalo Núñez pidió calma a los presentes e intentó evitar que se pronunciaran al respecto sin antes confirmar el deceso. Luego de algunos segundos, Paco Bazán queda en shock al corroborar que el primer vicepresidente del Congreso había muerto en Arequipa.

Con el rostro desencajado, el periodista de ATV le explicó a sus seguidores cuál era el parentesco que tenía con el legislador de Fuerza Popular.

“Parece que es real, sabes que yo tengo una relación consanguínea con él, está casado con mi prima hermana (...) No, no lo puedo creer, literal, no lo puedo creer”, dijo asombrado Paco Bazán para luego tomar un poco de agua.