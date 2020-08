México está de luto por la muerte del legendario actor y comediante Manuel ‘El Loco’ Valdés, uno de los miembros más representativos de la llamada Época de Oro del cine mexicano. Su sensible fallecimiento lo dio a conocer Televisa.

De acuerdo con los primeros reportes, ‘El Loco’ Valdés, como quería que todos lo llamaran, falleció a los 89 años y durante la madrugada de este viernes a las 03:40 horas en la Ciudad de México, según informó su hijo Marcos Valdés en una entrevista con Radio Fórmula de México, sin que brinde mayores detalles.

El Primer Actor fue diagnosticado con cáncer de piel en 2017, tres años después perdió, lamentablemente, la batalla contra la enfermedad. ¿De qué murió Manuel ‘El Loco’ Valdés? A continuación más detalles de su muerte.

El actor fue diagnosticado con cáncer de piel en 2017 (Foto: Manuel 'El Loco' Valdés)

¿CÓMO MURIÓ ‘EL LOCO’ VALDÉS?

Desde que fue diagnostica con cáncer, en abril de 2017, el legendario comediante mexicano libró una dura batalla. El tumor que tenía en la cabeza le fue extirpado, la operación fue exitosa. Sin embargo, en 2018 volvieron a intervenirlo quirúrgicamente porque apareció un nuevo tumor, de acuerdo con los datos recogidos por Univision.

Tiempo después el cáncer hizo metástasis en sus pulmones, complicando gravemente la salud de Valdés. Hace diez días, el 14 de agosto pasado, Manuel Valdés, habló con Unotv.com, donde señaló que la salud de su padre había continuado deteriorándose con el paso de los meses.

“Hoy desafortunadamente su salud no es muy buena, no está intubado como han estado diciendo. No está bien, ha perdido movilidad; sin embargo, está perfectamente consciente, bromea. Es increíble que siga bromeando, está en casa, no en el hospital”, dijo entonces.

Cabe mencionar que, según le confirmó Marcos Valdés al periodista Javier Poza, el cuerpo de su padre será velado a partir de las 11:00 horas en una funeraria ubicada en Sullivan, en la Ciudad de México.