Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, sufrió un duro golpe a solo un año de la muerte de su hermano Aaron. Su hermana Bobbie Jean falleció el último fin de semana.

Previo a la llegada de la Navidad, una trágica noticia golpea a la familia del artista y es que la menor de las hermanas falleció a los 41 años por causas que aún no han sido reveladas al público.

El intérprete de ‘Shape of my heart’ ha preferido guardar silencio. No obstante, su madre Jane Carter se encargó de confirmar la lamentable noticia a través de un comunicado difundido por TMZ.

“Estoy en shock al enterarme de la muerte repentina de mi hija, Bobbie Jean, y necesitaré tiempo para procesar la terrible realidad de que esto suceda por tercera vez. Cuando sea capaz de pensar con claridad, publicaré una declaración más completa, pero hasta entonces pediría que me dejaran llorar en privado”, se lee en el pronunciamiento.

Nick Carter sufre la muerte de un hermano por tercera vez. Su hermana Leslie murió a los 25 años de edad en enero de 2012 tras una sobredosis de drogas. Además, su hermano gemelo, Aaron, murió en noviembre de 2022 por ahogamiento accidental en una bañera después de tomar Xanax e inhalar aire comprimido, según dieron a conocer los medios estadounidenses.





