El mundo de la actuación en México está de luto. La actriz Cecilia Priego, reconocida por su participación en la exitosa serie La Reina del Sur, falleció a los 36 años de edad causando conmoción entre sus seguidores.

El cantante Freddy Persa, padre de la arista, confirmó la lamentable noticia a través de sus redes sociales donde compartió una serie de fotografías con un emotivo mensaje de despedida.

“No recuerdo el día la hora pero desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas, entendí que no era fácil para ti ni para nosotros como tú familia pero siempre demostraste tu fuerza, tu fe tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste está enfermedad siempre disfrutando tu vida, tu trabajo ese profesionalismo y amor que le tienes al teatro formando nuevos públicos que se interesan por consumir el talento de teatro en tu tierra de ahí tu proyecto teatro en 30 y lo disfrutamos tanto y tú principalmente”, inició el texto del también ex participante de La Voz México.

Aunque Freddy Persa evitó dar a conocer los motivos del fallecimiento, medios mexicanos señalan que la actriz murió a consecuencia del cáncer cervicouterino que le había sido diagnosticado hace varios años.

Cecilia Priego era conocida por haber participado en varias telenovelas de éxito de TV Azteca, entre ellas Pobre diabla, Pasión Morena o Huérfanas.