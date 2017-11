La actriz Claudia Dammert, de 68 años, murió la tarde de hoy.

José Dammert, hermano de la artista, confirmó la noticia. "Hoy estoy muy triste, hoy te fuiste a "otro plano". Tu corazón enorme no resistió más y nos dejaste con tus recuerdos, con tu sonrisa, con tu gran bondad", escribió en Facebook, y agregó que la recordará siempre como una gran amiga y hermana.

A fines de 2010, Dammert, junto a otros 49 artistas peruanos, fue distinguida por su trayectoria con la Medalla de Lima en una ceremonia organizada por la Municipalidad de Lima.

El año presentó la obra 'Tu madre, la Concho'.

HASTA PRONTO, CLAUDIA

Mis condolencias a la familia de @ClaudiaDammert Haremos todo lo posible para que el proyecto televisivo que tenía se haga realidad. pic.twitter.com/Elklnw66x0 — Hugo Coya (@Hcoya) 5 de noviembre de 2017

Una mujer que amaba la vida como nadie, generosa, libre, eso y más fue #ClaudiaDammert. Su partida nos deja en shock. Descansa en paz amiga. — Johnny Padilla (@JohPadilla) 5 de noviembre de 2017

Claudia Dammert descansa en paz. Muy triste noticia, muy triste. — Susel Paredes Piqué (@suselparedes) 5 de noviembre de 2017

LAS PALABRAS DEL MINISTRO DE CULTURA

Nos deja una actriz extraordinaria, inolvidable. Descansa en paz, querida Claudia. — Salvador del Solar (@saldelsol) 5 de noviembre de 2017

El respaldo a Paolo Guerrero

Hace solo unos días, en su Facebook, la actriz respaldó a Paolo Guerrero:

"No sé nada de fútbol y la verdad, aunque algunos me defenestren de sus afectos, me importa un real rábano. Lo que sí sé y me afecta muchísimo, es la malsanía que tenemos para dilapidar imágenes! Por eso y porque todo lo que he escuchado de ti como ser humano y como defensor de la dignidad nacional en un deporte que en los últimos años nos hace bajar la cabeza aunque sigue cubriendo portadas y portadas en desmedro de otros deportes que sí traen lauros al Perú, estoy contigo #PaoloGuerrero!".

LO QUE CLAUDIA DAMMERT PENSABA SOBRE LA MUERTE

El 2 de noviembre, la actriz escribió sobre la muerte. Hoy, día de su partida, sus palabras han sido recordadas por amigos y periodistas.