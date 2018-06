Los premios MTV MIAW 2018 se realizan en México y reconocen lo mejor de la música latina, el mundo digital y éxitos globales del entretenimiento. Entre sus categorías a lo más destacado en música, cine, TV e Internet, este año se incluyeron nominaciones a gamers, covers de baile, fandoms e incluso una categoría de K-Pop. Conócelos a continuación:



ICONO MIAW DEL AÑO

La Divaza - #MTVLAICONOLADIVAZA

Juan de Dios Pantoja - #MTVLAICONOPANTOJA

Kimberly Loaiza - #MTVLAICONOKIMBERLY

Juanpa Zurita - #MTVLAICONOZURITA

Luisito Comunica - #MTVLAICONOLUISITO

Mario Ruiz - #MTVLAICONOMARIOR

Dosogas - #MTVLAICONODOSOGAS



BOMBA VIRAL

El Niño Na Na Na - #MTVLABOMBANANANA

Roast Yourself Challenge - #MTVLABOMBAROAST

San Juditas Se Cae - #MTVLABOMBASANJUDITAS

El Vestido de Eiza - #MTVLABOMBAEIZA

Hijo del Sol y La Luna - #MTVLABOMBAHIJO

Romano Ajusticiado - #MTVLABOMBAROMANO

Dame Tu Cosita Challenge - #MTVLABOMBACOSITA



RIDÍCULO DEL AÑO

Cachetada Yáñez - #MTVLARIDCACHETADA

Tigresa del Oriente baila Scooby Doo Papá - #MTVLARIDTIGRESA

Justin Bieber va a misa y atropella Paparazzi - #MTVLARIDJUSTIN

Gian Luca Vacchi y su ovejita - #MTVLARIDOVEJITA

Beyoncé Mordida - #MTVLARIDBEYONCE



INSTAGRAMER NIVEL DIOS MEXICO

Juanpa Zurita - #MTVLAINSTAMXJUANPA

Dhasia Wezka - #MTVLAINSTAMXDHASIA

Sofía Reyes - #MTVLAINSTAMXSOFIA

Lesslie Polinesia - #MTVLAINSTAMXLESSLIE

Mario Bautista - #MTVLAINSTAMXMARIOB

Gomita - #MTVLAINSTAMXGOMITA

Kimberly Loaiza - #MTVLAINSTAMXKIMBERLY

Joel Pimentel CNCO - #MTVLAINSTAMXJOEL



INSTAGRAMER NIVEL DIOS COLOMBIA

Manuel Turizo - #MTVLAINSTACOMANUEL

Juana Martinez - #MTVLAINSTACOJUANA

Sebastian Villalobos - #MTVLAINSTACOSEBA

Maluma - #MTVLAINSTACOMALUMA

J Balvin - #MTVLAINSTACOJBALVIN

Camila Zuluaga - #MTVLAINSTACOCAMILAZ

Luisa Fernanda W - #MTVLAINSTACOLUISA

Greeicy Rendon - #MTVLAINSTACOGREEICY



INSTAGRAMER NIVEL DIOS ARGENTINA

Alejo Igoa - #MTVLAINSTAARALEJO

Lali - #MTVLAINSTAARLALI

Lionel Ferro - #MTVLAINSTAARLIONEL

Oriana Sabatini - #MTVLAINSTAARORIANA

Charlotte Caniggia - #MTVLAINSTAARCHARLOTTE

Mica Viciconte - #MTVLAINSTAARVICICONTE

Flor Vigna - #MTVLAINSTAARVIGNA

Mica Suárez - #MTVLAINSTAARMICA



INSTAGRAMER GLOBAL

Lele Pons - #MTVLAINSTAGLLELE

Demi Lovato - #MTVLAINSTAGLDEMI

Camila Cabello - #MTVLAINSTAGLCAMILAC

Selena Gomez - #MTVLAINSTAGLSELENA

Ed Sheeran - #MTVLAINSTAGLSHEERAN

Harry Styles - #MTVLAINSTAGLHARRY

Rihanna - #MTVLAINSTAGLRIHANNA

Dua Lipa - #MTVLAINSTAGLDUALIPA



PARODIA

Werevertumorro - Parodia de Ozuna "Tu Foto"

#MTVLAPARWEREVER

Monoloco "Vendo Pan" - Parodia de Lil Pump "Gucci Gang"

#MTVLAPARMONOLOCO

Mario Ruiz Ft. Jack Vargas - Parodia de Farruko "Krippy Kush"

#MTVLAPARMARIOR

Laura Spoya feat. Franda "Tragones" - Parodia de Becky G "Mayores"

#MTVLAPARSPOYA



STYLER DEL AÑO

Adicción Al Labial - #MTVLASTYLERLABIAL

Musas - #MTVLASTYLERMUSAS

Kenya Os - #MTVLASTYLERKENIA

Pautips - #MTVLASTYLERPAUTIPS

Mariale - #MTVLASTYLERMARIALE

VikingaMakeUp - #MTVLASTYLERVIKINGA



LA CARA MÁS NUEVA

Kenia Os - #MTVLACARAKENIA

Fernanda Blaz - #MTVLACARABLAZ

Calle y Poché - #MTVLACARACYP

Maire Wink - #MTVLACARAWINK

Jorge Y Nacho - #MTVLACARAJYN

Alejo Suarez - #MTVLACARAALEJO



ROSTIZADO DEL AÑO

La Divaza - #MTVLAROSLADIVAZA

LaMafemendez - #MTVLAROSLAMAFE

Juan Pablo Jaramillo - #MTVLAROSJARAMILLO

Caeli - #MTVLAROSCAELI

Sofía Castro - #MTVLAROSSOFIA

Yosstop - #MTVLAROSYOSSTOP

Kimberly Loaiza Ft. JD Pantoja - #MTVLAROSKIMPAN

#INSTASTORIES DEL AÑO

Luisito Comunica - #MTVLASTORIESLUISITO

Jimena Baron - #MTVLASTORIESJIMENA

Danna Paola - #MTVLASTORIESDANNA

Bebeshita - #MTVLASTORIESBEBESHITA

Debryan Show - #MTVLASTORIESDEBRYAN

Nicky Jam - #MTVLASTORIESNICKY

Javier Ramirez - #MTVLASTORIESJAVIER

Lele Pons - #MTVLASTORIESLELE



DANCE COVER

​ Montana Tucker ft. Lele Pons - Dua Lipa "New Rules"

#MTVLADANCENEWRULES

Lele Pons - Liam Payne ft. Rita Ora "For You"

#MTVLADANCEFORYOU

Matt Steffanina ft Josh Killacky - J Balvin "Mi Gente"

#MTVLADANCEMIGENTE

FitDance Life - Becky G ft. Bad Bunny "Mayores"

#MTVLADANCEMAYORES

The A-code - BTS "Go Go"

#MTVLADANCEGOGO

1 Million Dance - EXO "Ko Ko Bop"

#MTVLADANCEKOKOBOP



FANDOM DEL AÑO

CNCOwners - #MTVLAFANCNCOWNERS

Lovatics - #MTVLAFANLOVATICS

Malumatics - #MTVLAFANMALUMATICS

ARMY BTS - #MTVLAFANARMYBTS

EXO-L - #MTVLAFANEXOL

Stylers - #MTVLAFANSTYLERS



CREW DEL AÑO

Jukilop - #MTVLACREWJUKILOP

Golden Squad - #MTVLACREWGOLDEN

Dosogas Team - #MTVLACREWDOSOGAS

Los Caballeros - #MTVLACREWCABALLEROS

Turbo Amigas - #MTVLACREWTURBO

#INSTACRUSH

DebryanShow - #MTVLACRUSHDEBRYAN

Camila Zuluaga - #MTVLACRUSHZULUAGA

Berth Oh - #MTVLACRUSHBERTHOH

Victoria Volkova - #MTVLACRUSHVOLKOVA

Llane de Piso 21 - #MTVLACRUSHLLANE21

Juan De Dios Pantoja - #MTVLACRUSHPANTOJA

Sofía Reyes - #MTVLACRUSHSOFIA

Paty Cantú - #MTVLACRUSHPATY



CRACK MUNDIAL

Leo Messi - #MTVLACRACKMESSI

Neymar Jr - #MTVLACRACKNEYMAR

James Rodríguez - #MTVLACRACKJAMES

Cristiano Ronaldo - #MTVLACRACKCRISTIANO

Javier Hernandez “Chicharito” - #MTVLACRACKCHICHARITO

Paul Pogba - #MTVLACRACKPOGBA

Antoine Griezmann - #MTVLACRACKGRIEZMANN

Gerard Piqué - #MTVLACRACKPIQUE



JUEGO LEYENDA

Battle Royale Fortnite - #MTVLAJUEGOROYALE

FIFA 18 - #MTVLAJUEGOFIFA

Super Mario Odyssey - #MTVLAJUEGOMARIO

Assassins Creed Origins - #MTVLAJUEGOACO

Dragon Ball Z Fighters Z - #MTVLAJUEGODBZ

Cuphead - #MTVLAJUEGOCUPHEAD



MASTER GAMER

Hueva - #MTVLAGAMERHUEVA

Danyan Cat - #MTVLAGAMERDANYAN

Wereverwero (Gamerteca) - #MTVLAGAMERWEREVERWERO

AriGamplays - #MTVLAGAMERARI

Antrax - #MTVLAGAMERANTRAX

SergioGamePlayer - #MTVLAGAMERSERGIO



PELI DEL AÑO

Star Wars: The Last Jedi - #MTVLAPELISTARWARS

Coco - #MTVLAPELICOCO

Black Panther - #MTVLAPELIBP

Ready Player One - #MTVLAPELIRPO

Liga de la Justicia - #MTVLAPELILIGA

50 Sombras Liberadas - #MTVLAPELI50

KILLER SERIE

Game Of Thrones - #MTVLASERIEGOT

Dragon Ball Super - #MTVLASERIEDBS

El César - #MTVLASERIECESAR

The End Of The F***ing World - #MTVLASERIETEOTFW

Lucifer - #MTVLASERIELUCIFER



REALITY DEL AÑO

Reto 4 Elementos - #MTVLAREALRETO4

Enamorándonos - #MTVLAREALENAMORANDONOS

Acapulco Shore - #MTVLAREALACASHORE

Catfish México - #MTVLAREALCATFISH

Se Busca Comediante - #MTVLAREALCOMEDIANTE

Are You The One-El Match Perfecto - #MTVLAREALAYTO



ARTISTA CON MÁS ACTITUD

Greeicy - #MTVLAACTITUDGREEICY

Monsieur Periné - #MTVLAACTITUDPERINE

Martina La Peligrosa - #MTVLAACTITUDMARTINA

Feid - #MTVLAACTITUDFEID

Farina - #MTVLAACTITUDFARINA

Reykon - #MTVLAACTITUDREYKON



ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO

Reik - #MTVLACHINGONREIK

Jesse & Joy - #MTVLACHINGONJJ

Mon Laferte - #MTVLACHINGONLAFERTE

Paty Cantú - #MTVLACHINGONPATY

Sofía Reyes - #MTVLACHINGONSOFIA

Zoé - #MTVLACHINGONZOE



ARTISTA + DURO COLOMBIA

Bomba Estéreo - #MTVLADUROBE

J Balvin - #MTVLADUROJBALVIN

Maluma - #MTVLADUROMALUMA

Piso 21 - #MTVLADUROPISO21

Sebastián Yatra - #MTVLADUROYATRA

Shakira - #MTVLADUROSHAKIRA



ARTISTA + FLAMA ARGENTINA

Airbag - #MTVLAFLAMAAIRBAG

Axel - #MTVLAFLAMAAXEL

Lali - #MTVLAFLAMALALI

Miranda! - #MTVLAFLAMAMIRANDA

Oriana - #MTVLAFLAMAORIANA

Tini - #MTVLAFLAMATINI



HIT DEL AÑO

Anitta, J Balvin - Downtown

#MTVLAHITDOWNTOWN

Maluma ft. Nego do Borel - Corazón

#MTVLAHITCORAZON

Daddy Yankee - Dura

#MTVLAHITDURA

J Balvin, Willy William, Beyoncé - Mi Gente (Remix)

#MTVLAHITMIGENTE

Luis Fonsi ft. Demi Lovato - Échame la Culpa

#MTVLAHITCULPA

Nicky Jam ft. J Balvin - X

#MTVLAHITX

Piso 21 ft. Manuel Turizo - Déjala que Vuelva

#MTVLAHITDEJALA

Sofía Reyes ft. Jason Derulo, De La Ghetto - 1, 2, 3

#MTVLAHIT123



EXPLOSIÓN URBANA

LNG/SHT - #MTVLAURBANLNGSHT

Bad Bunny - #MTVLAURBANBADBUNNY

Duki - #MTVLAURBANDUKI

Jesse Baez - #MTVLAURBANJESSE

Karol G - #MTVLAURBANKAROL

Manuel Turizo - #MTVLAURBANTURIZO

Ozuna - #MTVLAURBANOZUNA

Sabino - #MTVLAURBANSABINO



REVOLUCIÓN K-POP

BTS - #MTVLAKPOPBTS

Big Bang - #MTVLAKPOPBIGBANG

EXO - #MTVLAKPOPEXO

Girls' Generation - #MTVLAKPOPGG

GOT7 - #MTVLAKPOPGOT7

Red Velvet - #MTVLAKPOPREDVELVET

Seventeen - #MTVLAKPOPSEVENTEEN

Super Junior - #MTVLAKPOPSJ

FT. DEL AÑO

Bad Bunny, Prince Royce, J Balvin - Sensualidad

#MTVLAFTSENSUALIDAD

Eminem ft. Ed Sheeran - River

#MTVLAFTRIVER

Enrique Iglesias ft. Bad Bunny - El Baño

#MTVLAFTELBAÑO

Jesse & Joy, Gente de Zona - 3 A.M.

#MTVLAFT3AM

Kendrick Lamar ft. SZA - All The Stars

#MTVLAFTALLTHESTARS

Natti Natasha ft. Ozuna - Criminal

#MTVLAFTCRIMINAL

Reik ft. Ozuna - Me Niego

#MTVLAFTMENIEGO

Selena Gomez ft. Marshmello - Wolves

#MTVLAFTWOLVES



HIT GLOBAL

Bruno Mars ft. Cardi B - Finesse (Remix) - #MTVLAHITGLFINESSE

Camila Cabello ft. Young Thug - Havana - #MTVLAHITGLHAVANA

Demi Lovato - Sorry Not Sorry - #MTVLAHITGLNOTSORRY

Drake - God's Plan - #MTVLAHITGLGODSPLAN

Dua Lipa - New Rules - #MTVLAHITGLNEWRULES

Ed Sheeran - Perfect - #MTVLAHITGLPERFECT

Imagine Dragons - Whatever It Takes - #MTVLAHITGLWHATEVER

Post Malone ft. 21 Savage - Rockstar - #MTVLAHITGLROCKSTAR



VIDEO DEL AÑO

No Te Va Gustar - Autodestructivo - #MTVLAVIDEODESTRUCTIVO

Bad Bunny - Amorfoda - #MTVLAVIDEOAMORFODA

J Balvin, Jeon, Anitta - Machika - #MTVLAVIDEOMACHIKA

Kinky ft. MLKMN - Fly - #MTVLAVIDEOFLY

Maluma - El Préstamo - #MTVLAVIDEOPRESTAMO

Mon Laferte - Antes de Ti - #MTVLAVIDEOANTESDETI

Sebastián Yatra - No Hay Nadie Más - #MTVLAVIDEONOHAY

Zoé - Azul - #MTVLAVIDEOAZUL