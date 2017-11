MTV EMA 2017: La lista completa de ganadores del premio [FOTOS]

Los MTV EMA 2017 premió a lo mejor de la industria musical en Europa en el escenario del Wenbley Arena de Londres . El cantante canadiense Shawn Mendes fue el gran ganador de la noche con un total de tres galardones.

Pese a ser considerada una de las favoritas, la cantante Taylor Swift se quedó sin premio tras ser nominada a seis distinciones. Ni el gran revuelo que ha causado 'Reputation', su último trabajo, logró el respaldo de los fans, encargados de elegir a los ganadores con sus votos.

En tanto, la cubano-estadounidense Camila Cabello fue consagrada mejor artista pop y deleitó al público con una elaborada presentación coreográfica desplegada en tres decorados que concluyó en una piscina estilo caribeño.

A continuación la lista de ganadores:

MEJOR ARTISTA

Shawn Mendes



Nominados:

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Taylor Swift

MEJOR CANCIÓN

​Shawn Mendes - "There’s Nothing Holdin’ Me Back"



Nominados:

Clean Bandit - "Rockabye" ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled - "Wild Thoughts" ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran – "Shape of You"

Luis Fonsi & Daddy Yankee - "Despacito" (Remix) ft. Justin Bieber

MEJOR VIDEO

Kendrick Lamar - "Humble"



Nominados:

Foo Fighters - "Run"

Katy Perry - "Bon Appetit" ft. Migos

Kyle – "iSpy" ft. Lil Yachty

Taylor Swift - "Look What You Made Me Do"

MEJOR HIP HOP

Eminem

​

Nominados:

Drake

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

MEJOR POP

Camila Cabello



Nominados:

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

MEJOR ALTERNATIVO

Imagine Dragons



Nominados:

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars -- WINNER

MEJOR NUEVO

Dua Lipa



Nominados:

Julia Michaels

Khalid

Kyle

Rag‘n’Bone Man

MEJOR EN VIVO

Ed Sheeran



Nominados:

Bruno Mars

Coldplay

Eminem

U2

MEJOR ELECTRÓNICA

David Guetta



Nominados:

Calvin Harris

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers