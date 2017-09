¿Mozos tienen que corretear a 'chicos reality' para que paguen su cuenta? Esto dice 'Peluchín'

Al filo del ridículo. El conductor de 'Amor, amor, amor' Rodrigo González 'Peluchín' reveló que mozos de diversos locales le han contado, con punto y coma, cómo es que algunos 'chicos reality' consumen en restaurantes sin pagar la cuenta.

"No sabes a la cantidad de lugares que he ido o restaurantes, que los mozos me han dicho: 'la vez pasada vino no sé quien del reality este, se fueron y no pagaron la cuenta. Los hemos tenido que perseguir y todos al final se miraban las caras'", contó 'Peluchín' en su programa.

Aunque suene increíble, estos integrantes de realitys que se niegan a pagar argumentan que han promocionado sus locales a través de sus redes sociales. Aunque 'Peluchín' no reveló el nombre del restaurante, narró el episodio indignado.

"¿Y sabes lo que le respondieron? 'Pero sí hemos estado grabando videos y hemos etiquetado tu local'. Ellos creen que ir al local es hacerles un favor, que si les ponen una foto les hacen un favor y a la hora que terminan de comer se paran y se van y tienen que corretearlo", sostuvo el conductor.

Los presentadores del programa de espectáculo rechazaron estas actitudes y enviaron este fuerte mensaje.

"Debería caerles la cara de vergüenza. Ganan más que el promedio normal del ciudadano común y encima no quieren pagar la cuenta, ¡conchudos!", dijo 'Peluchín'.