Con el objetivo de ofrecer el mejor espectáculo a todos los seguidores de Motorama, el concierto del destacado grupo ruso ha cambiado de locación. La nueva sede elegida es la Explanada del Centro de Convenciones Festiva, manteniendo la fecha previamente anunciada, el 20 de febrero.

Estamos seguros de que los fanáticos vivirán una noche inolvidable con lo mejor del repertorio de Motorama, consolidando una vez más su innegable trayectoria y anticipando un rotundo “Sold out” en Perú.

Caracterizado por su estética new wave y sonidos post punk, Motorama continúa liderando su género, con una extensa legión de fans que se expande por todos los continentes, incluyendo América Latina y, en particular, el sólido grupo de seguidores en nuestro país.

Los aficionados, que esperan el regreso del grupo después de cinco años, tendrán la oportunidad de disfrutar de lo mejor y más reciente de su discografía, junto con clásicos temas como “Eyes”, “Alps”, “Ghost”, “Wind In Her Hair” y “To The South”, que han catapultado el éxito de la banda.

DATO

Las entradas para este exclusivo espectáculo están a la venta a través de Joinnus. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única con Motorama en Lima.





