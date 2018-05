Morgan Freeman exige a CNN que se rectifique [FOTOS]

El representante legal del actor Morgan Freeman , Robert M. Schwartz , demandó a través de una carta publicada en ‘The Hollywood Reporter’ una rectificación por parte de CNN , medio que publicó un informe con 16 testimonios de acoso sexual en contra de su representado.

El abogado del ganador del Oscar exigió una rectificación alegando que una de los realizadores de la investigación tiene un encono personal con él.

El abogado de Morgan Freeman aseguró que este informe, con 8 testimonios que inculpan al actor, fue usado para “atacar de forma injustificada” al actor . Incluso, señaló que Chloe Melas, uno de los investigadores, hostigó a los testigos y víctimas.

Cabe señalar que tras difundirse las acusaciones en su contra, el actor Morgan Freeman se disculpó: "Los que me conocen o trabajaron conmigo saben que nunca ofendería o haría sentir incómodo a alguien intencionalmente. Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómodo o irrespetado. Esa no fue nunca mi intención ", precisó. Sin embargo, descartó que haya acosado a alguna de sus compañeras de reparto.