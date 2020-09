El actor Morgan Freeman, ganador del Óscar a Mejor Actor de Reparto por Million Dollar Baby (2004) cumple 78 años.

A pesar de su edad, todavía se mantiene vigente en Hollywood y eso puede comprobar en que este año incluirá una película más a su amplia lista London Has Fallen, filme que se estrenará en octubre.

A continuación te presentamos 9 divertidos momentos del actor a lo largo de su carrera. Además, en esta nota, conoce también a su 'gemelo' peruano:

Los años no pasan en vanoMorgan Freeman fue tendencia mundial cuando se quedó dormido en plena entrevista con la cadena estadounidense Fox. Este divertido incidente sucedió en mayo de 2013, mientras conversaba sobre su participación en la película Now You See Me junto a su colega y amigo, Michael Caine. De un momento a otro, Freeman se quedó callado y 'cabeceó' un rato y se olvidó que estaba siendo filmado.

[Morgan Freeman se quedó dormido durante entrevista]

En su defensa Después de este embarazoso suceso, el actor recibió muchas burlas. Sin embargo, la respuesta que dio fue más fina de lo que se esperaba: "No estaba durmiendo. Soy un testeador beta de Google Eyelids y estaba actualizando mi página de Facebook", indicó en una entrevista con la revista People.

[Morgan Freeman: 'No estaba durmiendo, estaba actualizando mi Facebook']

A favor Freeman también entró a la polémica cuando se mostró a favor de legalizar la marihuana. "El cannabis tiene muchos usos útiles", declaró en una entrevista al Daily Beast. Además confesó en esta conversación que "mi primera esposa me introdujo a ella (la marihuana) hace años. ¿Cómo la consumo? ¡Como sea! ¡La como, tomo, fumo y aspiro!".

[Morgan Freeman: "Como, bebo, fumo y aspiro marihuana"]

Globos Morgan Freeman protagonizó un divertido anuncio en donde inhaló helio, elemento químico que le produjo un cambio muy agudo en su voz: "En situaciones poco corrientes, antes de aspirar el gas, no siempre obtienes lo que esperas (…) Las situaciones poco corrientes te llevan a nuevas perspectivas (…)a actuar de forma realmente extraña".

Compartiendo la experiencia Luego de aparecer en este comercial, Freeman fue invitado al programa de Jimmy Fallon (The Tonight Show) y juntos experimentaron la sensación de inhalar helio. Ambos personajes se divirtieron porque sus voces se agudizaron al punto de parecerse a la de unos niños.

Dios Nadie tenía dentro de sus planes que Morgan Freeman se ponga hábito para interpretar a un personaje como el mismísimo Dios, en la recordada y aclamada comedia Yo todopoderoso (2003). En este filme estuvo acompañado por Jim Carrey, quien también sacó a relucir toda su chispa como comediante para tocar un tema tan denso como la religión. Según IMDb, esta película llegó a recaudar más de US$85 millones en su primera semana de exhibición.

Un tipo también polémico Freeman no quedó conforme cuando se enteró la noticia que se estaba trabajando una nueva entrega sobre la historia de Batman. "Les deseo suerte. No es Warner Bros, seguro. Sé que ellos no lo harían, porque no hay forma de mejorar esas tres películas", fue la información que recogió el diario español, El País. Como se recuerda, este actor fue parte de la última saga que dirigió Christopher Nolan interpretando al ejecutivo Lucius Fox.

[Morgan Freeman: "No hay forma de mejorar esas tres películas de Batman"]

El secreto de la eterna juventud Este actor también declaró abiertamente que su secreto para verse joven era al sexo. "La clave para mantenerse joven es tener sexo. Si consigues suficiente de eso, te mantienes joven. Todo depende de tu actitud hacia ti mismo. Si escuchas a menudo lo sexy que eres para el sexo opuesto, con pruebas para apoyar esa afirmación, entonces nunca envejecerás", declaró el ganador del Óscar en la revista ShortList.

Y otros consejos más En esta entrevista también dio detalles de cómo conquistar a las mujeres. "Sinceramente, creo que el secreto consiste en no perseguirlas. Serán ellas la que se te acerquen y entonces tú deberás adoptar una postura no demasiado interesada. No intentes llamar su atención, si tienes que esforzarte para que se den cuenta de que estás ahí, probablemente sea un error. Si entras en un bar y te acercas a una mujer para decirle '¿nos hemos visto antes?', saldrá corriendo", contó.

Plus Morgan Freeman no se pudo escapar que en nuestro país exista un persona idéntico a él. Su nombre es Felipe Melitón (90), vive en el distrito de Comas, y el año pasado tuvo cinco minutos de fama en el Aeropuerto Jorge Chávez, lugar donde se hizo pasar por el aclamado actor estadounidense.

