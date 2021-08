Monique Pardo se comunicó con el programa “Amor y Fuego” para referirse a su complicada salud tras protagonizar fuerte caída en “El artista del año”, producción de Gisela Valcárcel.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la artista nacional señaló que su caída fue ocasional y descartó que haya sido su responsabilidad.

“Yo no me caí... Basta que vean las imágenes mil peritos... dicen que parece ocasional. Yo no me caí, mucha gente dice que me caí por los tacos, pero yo no me caí nunca. Yo estaba haciendo mi número y dos personas mirándome tiran del carro para voltearme, yo volé metro y medio”, contó Monique con la voz entrecortada.

En otro momento, Monique señaló que toda la escena de su caída en “El artista del año” no fue transmitido en su totalidad y que hubo una edición.

“La señora (por Gisela Valcárcel) a veces es un poco ‘disminuida’ cuando alguien habla lindo y mejor que ella... Yo me levanté del piso sola y dije: ‘las mejores peruanas nos caemos y nos levantamos más fuerte que nunca’... Le di permiso para que sacara todo porque yo no tenía de qué avergonzarme (por su caída en el programa grabado). Era una lección para un artista porque un artista de verdad se cae y se para, no se tira a morir y el jurado me aplaudió y eso debió haberle molestado (a Gisela) porque nunca apareció”, reveló.

Finalmente, Monique Pardo exigió que la producción de Gisela Valcárcel se haga cargo de su salud. “Cuando yo me iba (del programa) no me dolía nada y estaba feliz, pero ahora estoy muriendo día a día... Tú no sabes la cantidad de emergencias que paso porque son dolores insufribles”, concluyó.

