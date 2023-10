Mónica Zevallos tuvo exitosos programas en la década del 2000. ‘Entre nos’, ‘Mónica’ y ‘Vale la pena soñar’ fueron muy sintonizados y la conductora se convirtió en una de las más populares de la televisión peruana.

Sin embargo, decidió alejarse de la pantalla chica para vivir en el extranjero junto a su esposo, el productor Jimmy Arteaga, y sus hijos. Ahora, la ‘Suavecita’, apodo con el que se le conocía en aquella época ha vuelto al Perú y conversó con Perú21 sobre sus proyectos.

Esta mañana, fue presentada como competidora de ‘El gran chef famosos’, donde estará acompañada de Tilsa Lozano, Gino Pesaressi, Renato Rossini, su hijo Renato, Florcita Polo, Fiorella Cayo, Christian Ysla, Saskia Bernaola, entre otros.

¿Mónica Zevallos volverá a conducir un talk show?

En diálogo con Perú21, Mónica habló sobre la posibilidad de conducir un reality. La expresentadora no descartó volver a la televisión con este tipo de reality. Esto fue lo que respondió:

“No lo sé. En serio, no estoy pensando en qué voy a hacer a futuro, quiero entregarme a esto (’El gran chef’) y veamos las cosas más adelante”, sostuvo.

En otro momento, señaló: “¿Quién sabe? Uno siempre escucha con mucho honor cualquier cosa que a uno le pudieran pedir, decir o recomendar, pero en este momento estoy inmersa en el día a día y hacer lo mejor que pueda”.





¿Qué hizo Mónica Zevallos durante todos estos años en el extranjero?

En un inicio, Mónica Zevallos viajó a Puerto Rico. Sin embargo, años más tarde, se mudó a Estados Unidos, donde trabajó en bienes raíces. Afirmó que le ha ido “bastante bien en el extranjero” y contó a qué se dedicó estos años.

“Para mí, lo principal ha sido que me dediqué mucho a ser mamá, ver crecer a mis chicos, verlos pasar por su adolescencia, su juventud y hoy verlos encaminados, profesionales. Llegó un momento en el que dije ‘Ya están andando solos, ya no me necesitan tanto, de acá hasta que tenga nietos’. Espero que pase un buen tiempo antes que tenga nietos”, agregó.

La exconductora también reveló que ha regresado sola al Perú.

Mónica Zevallos fue presentada en ‘El gran chef famosos’

Zevallos, periodista de profesión, detalló que se sintió honrada de que la llamaran para participar en el conocido reality de cocina.

“Recibí la invitación, para mí fue un honor que me llamaran, me encantó la idea, así que acá me tienen, feliz”, contó a Perú21.

Asimismo, dijo que se animó a aceptar la invitación porque sus hijos ya están grandes.

“Era el momento, mis chicos ya están grandes, cada uno encaminado, se alinearon varios factores que permitieron que pudiera organizarrme y venir. Me voy a quedar, en principio me dijeron dos meses, pero vamos a ver cómo van las cosas. Mi familia me apoyó completamente, es impresionante”, refirió.

De otro lado, dijo que siente el cariño del público: “Me siento muy emocionada (de volver al país). Siempre me escriben por redes, me preguntan ‘cuándo vuelves’, y creo que esto también lo he hecho por la gente que me manda buenas vibras”.

La cuarta temporada de ‘El gran chef famosos’ se inicia este lunes y Mónica aseguró que quiere llegar a la final.

“(Quiero) divertirme, aprender, pasarla bien, disfrutar, conocer este grupo lindo y veamos qué pasa. Sé cocinar y espero llegar a la final”, puntualizó.





VIDEO RECOMENDADO:

Apocalipsis en el ring: La leyenda de la lucha libre defendió su título. (Video: Javier Zapata)