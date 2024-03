La actriz Mónica Sánchez abrió su corazón ante las cámaras de ‘Estás en Todas’, compartiendo detalles íntimos sobre dos momentos cruciales en su vida: el próximo viaje de su hija al extranjero para continuar sus estudios universitarios y el difícil momento que atravesó con su hija cuando fue diagnosticada con el linfoma de Hodgk.

Con emotivas palabras, Sánchez reveló que su hija, Miranda, está próxima a cumplir la mayoría de edad y tiene planeado estudiar en el extranjero, lo que significará un cambio significativo en la dinámica familiar.

“Miranda en mayo cumple 18 y se cierra un ciclo, se va a estudiar afuera y empiezo a estar sola en el buen sentido. Ya pasó esa etapa importante de la crianza, voy a volver al teatro, he vuelto al cine”, compartió la actriz, reflejando una mezcla de emociones ante este nuevo capítulo en su vida.

La intérprete de ‘Charito’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ expresó sus sentimientos encontrados, destacando su deseo de ver a su hija crecer y perseguir sus sueños, aunque también admitió la nostalgia de verla partir.

“Es como que dejan el nido y hasta que no lo viva, no sé qué es lo que va a ser, prefiero no pensar en eso, pero, por otro lado, siento una profunda emoción de ver a mi hija crecer, volar”, agregó.

DUROS MOMENTOS

Por otro lado, Mónica Sánchez no pudo evitar la emoción al recordar los momentos difíciles que atravesó su hija a una corta edad, especialmente cuando fue diagnosticada con el linfoma de Hodgkin a los 14 años. Admirando el coraje y la valentía de Miranda, la actriz elogió la fortaleza y la sabiduría que su hija ha demostrado a lo largo de su vida, especialmente durante los tiempos difíciles.

“Siento una profunda emoción de ver a mi hija crecer, volar. No, por ahora estoy feliz. Admiro su arrojo, su temperamento, su lucidez y la enorme valentía que ha tenido mi hija. Le ha tocado vivir cosas muy difíciles a tan corta edad y realmente admiro mucho el valor que tiene para encararlas y la sabiduría que le está dando todo eso porque cuando conversamos y cuando veo como reflexiona sobre sí misma y sobre el mundo, me quedo tranquila porque digo: ‘algo hemos hecho bien’”, expresó Mónica Sánchez visiblemente conmovida.





