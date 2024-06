Tras más de una década interpretando al entrañable personaje de ‘Charito’ en la exitosa serie peruana ‘Al Fondo Hay Sitio’, la actriz Mónica Sánchez se despidió de su rol con un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

Después de más de una década interpretando a ‘Charito’ en la popular serie peruana Al Fondo Hay Sitio, la actriz Mónica Sánchez ha dejado a sus seguidores conmocionados con un emotivo mensaje de despedida a su querido personaje.

En el reciente episodio de la producción de América TV, la matriarca de la familia Gonzáles enfrentó una dolorosa decepción amorosa que la llevó a tomar una drástica decisión. Charito había depositado sus esperanzas en Xavi Sanz, interpretado por David Villanueva, creyendo haber encontrado a su alma gemela tras separarse de Koki Reyes (Paul Vega). Sin embargo, sus ilusiones se desmoronaron cuando el galán español la rechazó públicamente, minimizando la importancia de su relación.

“Recién nos estamos conociendo, tampoco te juré amor eterno”, fueron las duras palabras que destrozaron el corazón de Rosario Flores.

Buscando consuelo, Charito recibió el apoyo de Teresita (Magdyel Ugaz) y finalmente decidió abandonar ‘Las Nuevas Lomas’. Entre lágrimas, se despidió de su familia, manifestando su deseo de sanar: “Voy a ver a mi hija, disfrutaré del amor de mis nietos y me voy a sanar”, declaró la protagonista antes de emprender su viaje a Canadá para visitar a Grace, Nicolás y sus hijos.





Mónica Sánchez agradece su participación en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Desde su cuenta oficial de Instagram, Mónica Sánchez compartió unas conmovedoras palabras para despedirse de ‘Charito’, el personaje que interpretó durante más de 10 años.

“Mi Charito hermosa: te llevo conmigo para siempre, tu ternura y humildad se quedan conmigo, te llevas muchos de mis llantos y dolor, me trajiste una hermosa e inmensa familia, me enseñaste a ser más paciente y también me reafirmas en mis ganas de crecer y volar”, expresó Sánchez en su publicación. La actriz acompañó su mensaje con un nostálgico video de las escenas más icónicas de Charo en Al Fondo Hay Sitio.









Mónica Sánchez se despide de 'Al Fondo Hay Sitio'





La partida de Mónica Sánchez marca el final de una era en Al Fondo Hay Sitio, una serie que ha capturado la atención y el corazón de miles de espectadores en Perú. El legado de ‘Charito’ perdurará, no solo en los recuerdos de los seguidores, sino también en la evolución personal y profesional de Sánchez. Mientras la actriz avanza hacia nuevos proyectos, sus fans celebran su talento y esperan con ansias sus próximos pasos.





