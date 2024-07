Mónica Sánchez reveló el inusual inicio de su relación sentimental con el cantante argentino Daniel Sacro, con quien ya lleva más de tres años.

La actriz narró el comienzo de sus interacciones románticas, revelando que todo inició en Instagram, una plataforma donde nunca antes había interactuado con desconocidos.

La actriz contó que una publicación en particular llamó su atención, lo que la llevó a seguir la cuenta de Daniel Sacro sin saber quién era realmente.

“Empezó como una amistad (…) Fue muy casual y si no hubiera sido pandemia, no hubiera pasado. Recuerdo que una actriz puso una historia y de un post, me pareció lindo (el post) y le di seguir para que la página me salga, eran frases, síntesis de la vida. Era él”, explicó en el programa ‘Más Espectáculos’.

La conexión entre ambos se profundizó cuando un día Mónica recibió un mensaje de Daniel, aclarando que detrás de la cuenta había una persona real.

“Un día recibí un mensaje que decía ‘no soy un papelito, soy una persona y me llamo...’ y me mandó un audio. Nunca antes había conversado con alguien por Instagram”, afirmó la actriz.





Mónica Sánchez revela que tiene más de tres años con su pareja: “Soy muy discreta”

La actriz peruana Mónica Sánchez abrió su corazón en una entrevista que mantuvo con Verónica Linares y reveló que lleva más de tres años con su pareja Daniel Sacroisky, más conocido como Daniel Sacro, un destacado cantautor, escritor y publicista argentino de 42 años.

Sánchez contó cómo viene llevando su relación con el argentino, con quien sus hijas tienen muy buena relación.

Mónica Sánchez y Daniel Sacro.

“Tenemos más de tres años. Yo soy muy discreta; en general, con mi vida soy muy discreta. Todo empezó con una linda amistad; somos muy amigos”, confesó la popular ‘Charito’.

“Siento que me llega en otro momento de la vida, más tranquila y mirando todo con menos defensiva, más agradecida. Me siguen importando las mismas cosas de siempre, pero ya no tengo el alma tan encendida, ¿no? Sí, me molestan cosas, pero elijo mis batallas; no gasto energías en cosas innecesarias. Me trajo una liviandad hermosa y una sabiduría muy linda; me sumó eso”, añadió la actriz.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.