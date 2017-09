Mónica Sánchez: "Yo no tengo ningún problema con Karina Calmet" [VIDEO]

La actriz Mónica Sánchez restó importancia a las opiniones del periodista Beto Ortiz y de su ex compañera de la fenecida serie ‘Al fondo hay sitio’ Karina Calmet, quienes la criticaron por decir que "la belleza de la mujer está en el útero" al defender a Magdyel Ugaz, protagonista de ‘Colorina’.

“(Quise decir) Que (la belleza) estaba en el útero, en el corazón y en la mente, tal vez no sé si se escuchó. ¿Por qué salió lo del útero? No lo sé, tal vez porque allí hay vida, y las mujeres somos dadoras de vida. El útero no solo es un órgano, la vida se puede generar en muchos términos no solo (en el plano) ideológico y eso da belleza a la persona. Que pensemos que Beto Ortiz y Karina Calmet entendieron mal, está claro que no”, dijo tajante Sánchez a Perú21.

Mónica Sánchez

La actriz quien hoy interpreta a ‘Malena’ en la serie ‘De vuelta al barrio’ señaló que no se explica en qué momento nació las rencillas con Karina Calmet.

“(¿De dónde surge esta rencilla?) Me encantaría que se lo pregunten a ella porque yo no tengo ningún problema con Karina. Ella siempre lo tuvo conmigo. No sé, yo me hago la misma pregunta: ¿Dónde empezó? ¿Qué le pasó? No tengo la menor idea”, comentó la actriz.