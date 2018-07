Mónica Delta orgullosa por el nuevo papel de su hijo en obra teatral 'Jackie y Amparo'

El hijo de Mónica Delta , Sebastián Reátegui , y el coreógrafo Arturo Chumbe protagonizan ‘ Jackie y Amparo ’, una divertida obra teatral sobre dos mujeres desenfadadas.

La periodista señaló estar orgullosa de su hijo al interpretar este nuevo rol que calificó como un "desafío" para su carrera como actor.

“Yo siempre estoy orgullosa del trabajo y la evolución de Sebastián. La primera vez que vi a mi hijo en una obra de teatro fue en 'El hombre elefante', fue impactante la transformación que él pudo hacer de un personaje tan adolorido, discriminado y después lo he visto en muchas presentaciones en teatro y cine. Sé que en Europa está haciendo algunas cosas también, pero claro, este es un desafío porque es una transformación completa", señaló Mónica Delta a la prensa.

“Todavía no he visto los ensayos, entiendo que han trabajo mucho en el guion para en darle a esta comedia el valor que debe tener, como les decía, para reflejar una sociedad que todavía es muy exclusiva, elitista, muy discriminadora. Yo he sido una mujer rebelde en lo personal, logré hacer lo que he querido pero ver así a mi hijo es un reto, un desafío. Me impresiona y me llama la atención pero lo dejo ser”, añadió Mónica .

‘ Jackie y Amparo ’ trata de dos amigas que se reencuentran para hablar de sus vidas en la época de adolescentes y solteras. Hoy con varios años encima hacen un recuento de sus vidas solas y con parejas.

La propuesta de la producción es poner de moda el café concert en Lima y se presenta todo agosto en La Basílica 640, Nuda Resto Bar y Dada Bar. Entradas a la venta en www.atrapalo.pe