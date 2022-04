La comunicadora Mónica Cabrejos sorprendió a propios y extraños, al revelar que fue víctima en el 2021 de una violación sexual planeada por un periodista deportivo, quien abusando de la confianza que ella depositó en él, la drogó y la ultrajó.

Estas declaraciones las dio en una entrevista para el programa “Clandestino”, conducido por el periodista Beto Ortiz, quien la invitó para que hable sobre su libro “Mujer pública” en donde plasmó esta dolorosa experiencia. Tras su testimonio, muchos personajes de la farándula salieron a darle su apoyo, pero otros la cuestionaron y algunos hasta la desmintieron.

Testimonio de Mónica Cabrejos

“Me invitó a pasar mi cumpleaños a una casa en Asia. Fuimos y como una mujer adulta lo primero que dije fue: ‘Aceptarte la invitación, no es sinónimo que voy a acostarme contigo’, me dijo que no tenía ningún problema. Estuvimos en la piscina bebiendo, nos dimos un beso. Tengo que ser honesta, no sentí las ganas ni la atracción suficiente para la situación”, señaló la exvedette y detalló que la persona que la agredió sexualmente era un periodista deportivo que fue futbolista.

La comunicadora explicó que confió en esta persona porque lo conocía hace años y narró que el hecho habría sucedido después de que ambos bebieron la segunda botella de vino.

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de mi cama... Me sentía como si hubiera vuelto a nacer, como si me hubieran reseteado... En ese momento supe que él me había drogado. Me mostró un profiláctico (preservativo) que estaba en mis sábanas. Yo sabía que me había drogado porque yo no quería estar con él... Le dije: ‘tú me has drogado’ y respondió: ‘me ofendes’... Me dijo: ‘Quién te va a violar, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento, gritaba. Le dije ‘llegando a Lima me haré un examen toxicológico’. Se puso peor. Yo necesitaba una prueba para poder incriminarlo. Es un psicópata. Por eso, decidí contarlo, y para que no le pase a nadie más”, agregó la periodista.

Mónica Cabrejos señaló que quiso contar su verdad porque espera sanar sus heridas y como lección para hombres y mujeres que podrían ser víctima de una violación. Además, porque está segura de que no es la única víctima de este personaje.

Luis ‘Papelito’ Cáceres respondió tras ser sindicado como agresor sexual de Cabrejos

El nombre del periodista deportivo, Luis ‘Papelito’ Cáceres, salió al frente tras la revelación y fue relacionado con el hecho. Él salió al frente para defenderse de las acusaciones que se lanzaron en su contra.

“Es una situación lamentable, jamás en mi vida hubiera pensado que pudieran insinuar mi nombre. Rechazo total, profunda y categóricamente cualquier vinculación de ese tipo... La gente que me conoce, sabe cómo soy”, señaló ante las cámaras de ‘Amor y fuego’.

‘Papelito’ Cáceres rompe su silencio y niega ser el futbolista que abusó de Mónica Cabrejos |VIDEO

Martín Arredondo y aclaración

La comunicadora también reveló en su libro “Mujer Pública” que fue acosada por un productor de televisión. De inmediato salió a la luz el nombre de Martín Arredondo, debido a que Cabrejos señaló que él era productor de un programa nocturno donde ella laboraba. Y es conocido que Mónica trabajó junto a él en “Enemigos públicos”.

“Yo niego tajantemente todo lo que se insinúa y todo lo que yo pueda decir es tan sensible que puede afectar el testimonio de una persona. Lo que me queda ante este testimonio que es delictivo, involucrando mi nombre, me someto a todas las pericias (en una futura investigación)”, aclaró Arredondo en una breve entrevista para “Amor y fuego”, quien descartó enviarle una carta notarial para que se retracte.

“Qué hago haciendo una advertencia... ‘que te voy a denunciar por difamación’... ¿qué hago? Si finalmente ya está dañada mi imagen, no existe un ejercicio en el cual yo pueda reconstruirme ahora, ya está tirado el tema”, agregó.

Exproductor de Enemigos Públicos se defendió en Amor y Fuego y rechazó haber acosado sexualmente a Mónica Cabrejos. Dijo que no la denunciará pero que se someterá a las pericias de la ley.

Artistas le dieron su respaldo

La conductora de televisión, Mariella Zanetti, el exproductor Marco Rodríguez -quien fue parte de la producción de “Enemigos íntimos”- y María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’ respaldaron a Cabrejos ante sus acusaciones contra Martín Arredondo.

“Si hay algo más asqueroso en este mundo, es una persona que abusa de su poder, ya sea como productor, como hombre, como persona púbica para querer conseguir algo a cambio. Es de lo más repugnante que puede haber. Ojalá haya más libros que saquen a más productores que tienen ese tipo de modalidad”, indicó Mariella Zanetti para Willax.

Mientras que Marco Rodríguez aseguró en el programa de espectáculos Magaly TV. “Todos los hechos que cuenta, son reales. (...) Sabía que Mónica se sentía incómoda y creo que en un momento eso fue notorio, se notaba en pantalla”, dijo.

Mariella Zanetti respalda acusaciones contra Martín Arredondo

Por su lado, María Victoria Santana, más conocida como La Pánfila, brindó su testimonio, donde acusó a Martín Arredondo de hacerle una inusual propuesta cuando era co-conductora del programa “La Batería” que conducía Aldo Miyashiro en Panamericana.

“Un día me dijo: ‘Muy lejos vives, porque mejor no te pongo un departamento más cerca’. Le dije ‘Así no más, mejor me recoges como hemos quedado’. Después de eso me daban menos participación”, contó La Pánfila en “Amor y Fuego”.

“Después de eso me fueron dando menos participación, me mandaban a reportear a la calle y en el segundo mes Martín me dijo ‘Sabes qué, no le agarras la onda y no te vamos a necesitar’ (...) Yo soy bien cortante, él se dio cuenta de que conmigo estaba perdiendo el tiempo y me choteó”, añadió la actriz.

La Pánfila contra Martín Arredondo

Mónica Cabrejos muestra pruebas

Mónica Cabrejos también reveló en su libro sobre sus dificultades de lidiar con su padre, la lamentable muerte de su madre por cáncer y el semidesnudo que hizo para pagar el ataúd de su progenitora.

Lamentablemente, en el examen de orina al que se sometió no pudieron encontrar restos de drogas debido a que, como ella explicó, la sustancia denominada ‘viola fácil’ es un ácido que desaparece como máximo a las 12 horas de ser consumido.

”Ojalá que esto no le pase nunca a nadie, porque la sensación de no saber lo que te hicieron durante seis horas, tengas la edad que tengas, no se la deseo a nadie”, lamentó Mónica Cabrejos durante la entrevista con Beto Ortiz.

Otras confesiones

Mónica Cabrejos también reveló en su libro sobre sus dificultades de lidiar con un padre que era un depredador sexual, pero lamentablemente su madre jamás lo denunció por temor. Otro golpe que sufrió fue la muerte de su madre por la que hizo un semidesnudo para pagar su ataúd.

“Qué opción tenía porque, además, estaba endeudada hasta el siguiente año. Vivía de adelantos. La muerte de mi mamá me cambió la vida para siempre. A ella no la mató el cáncer, la mató el exceso de indiferencia y la falta de recursos económicos para costear su enfermedad”, reveló Cabrejos en una extensa entrevista para El Comercio.

Mónica Cabrejos no solo vivió todo lo antes revelado, sino que también tuvo que superar la dolorosa experiencia del aborto. “A mí me pasó. He resistido y decidido muchas veces qué hacer con mi cuerpo, por tanto, todo lo que suceda con él debe ser mi voluntad y mi elección”, señaló al mismo medio.

VIDEO RECOMENDADO

Gino Assereto revela que padeció ginecomastia

Gino Assereto revela que padeció ginecomastia https://www.americatv.com.pe/noticias/?ref=ibprd2