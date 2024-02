La controversia en torno al debut televisivo de Yahaira Plasencia como conductora en el programa ‘Al Sexto Día’ sigue generando reacciones entre personalidades del espectáculo peruano. En esta ocasión, la reconocida escritora, Mónica Cabrejos ha compartido su opinión al respecto.

Durante una entrevista en el programa ‘Magaly TV La Firme’, Cabrejos fue consultada sobre el ingreso de Plasencia al mundo de la televisión como conductora. Ante la pregunta, la actriz respondió de manera irónica: “No puedo hablar, mi religión no me lo permite. Cuando no tienes nada bueno qué decir, no digas nada”

Medina también cuestionó el debut de Plasencia en la televisión. “Quién le hizo el casting... si ni quisiera como cantante tiene algo que decir, ahora como conductora... deben estar bien caídos de casting o pagan tan poco que nadie aceptó... qué va mostrar, lo que hace en la cumbia, mostrar el trasero, es lo que puede hacer, qué más va a hacer Yahaira Plasencia en un programa”, expresó la periodista.

Ante los comentarios críticos, Cabrejos respondió con humor y evitó profundizar en el tema. “Ay Magaly, no me comprometas por favor”, replicó entre risas, agregando: “Resistiré, Magaly, resistiré”. Sin embargo, la persistencia de la conductora llevó a comentarios adicionales, insinuando que Cabrejos estaba deseosa de hablar más sobre el asunto.





