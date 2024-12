Mónica Cabrejos revela que pasará Año Nuevo en una playa nudista: ¡NO ME TOMEN FOTOS!

Estará desnuda y feliz. Los planes de Año Nuevo de Mónica Cabrejos sorprendieron a todos.

Mónica Cabrejos reveló al programa de Magaly Medina que ha decidido celebrar el Año Nuevo en Jamaica para pasar una semana en un hotel exclusivo para adultos con acceso a una playa nudista.

“No te lo voy a contar por qué si no me la vuelves a hacer. Me voy una semana de viaje. Obviamente que me voy sola, a la parrillada no se lleva carne”, declaró.

“Me voy por algo en particular, pero no estás lista para esta conversación. Promete que no vas a juzgar”, contó la expresentadora de ‘Al Sexto Día’.

No es la primera vez que acude a una playa nudista. De hecho, ya ha estado en Jamaica y la experiencia fue tan espectacular que decidió regresar.

“El hotel a donde yo fui tiene una playa para adultos, nudista. Nunca me la había pasado tan bien disfrutando del sol de manera natural. Este año, buscando destino, dije: ‘repito’. Así que si ven mis fotos como Eva, no las publiquen".

Y agregó: “Imagínate llegar a la playa, sacarte todo, meterte al mar y que nadie te mire. Es parte de la cultura del naturalismo, el no estar observando el cuerpo del otro. Es una experiencia liberadora”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO