Mónica Cabrejos tras amenazas de muerte: "Si me pasa algo, culpo a Rosángela Espinoza" [VIDEO]

Mónica Cabrejos se mostró indignada por las constantes amenazas de muerte que recibe en las redes sociales de parte de los seguidores de la modelo Rosángela Espinoza.

A través de su programa de Radio Capital, la locutora hizo una denuncia pública y aseguró que los insultos comenzaron a llegar luego que ella criticara el primer video de YouTube de Rosángela como profesora de gramática.

"De estas cosas no me gusta hablar, pero tengo que hacerlo público porque mi vida esta siendo amenazada. Lejos de que esto sea verdad o no, cuando uno recibe una amenaza tan clara y explícita como la que yo he recibido ayer, y sigo recibiendo", dijo Mónica.

"Yo advierto que si algo me sucede, a mí o a mi perrita Morocha, responsabilizo directamente a los fans que se adjudican estas cuentas a nombre de Rosángela Espinoza... Si me pasa algo, ya saben, culpo directamente a Rosángela Espinoza porque ella permite que su fotografía esté en todas las cuentas de sus fans. Si tú autorizas, tienes que saber que también eres responsable de lo que hacen", agregó.

Mónica Cabrejos también dijo estar segura que las amenazas las realizaría una sola persona desde varias cuentas, debido a los mismos errores ortográficos que cometen.



Mónica Cabrejos recibe amenazas de muerte. (Radio Capital)

TE PUEDE INTERESAR: