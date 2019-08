Mónica Cabrejos le responde a Olenka Zimmermann tras criticar nueva etapa de 'Al sexto día' [FOTOS]

Rompió su silencio.Mónica Cabrejos , quien desde esta temporada reemplazará a Olenka Zimmermann en la conducción de 'Al sexto día', se pronunció tras las duras críticas de la exconductora del espacio, quien calificó a la nueva etapa del programa como "vacía, sin corazón ni contenido".

En entrevista a Trome, Cabrejos restó importancia a los comentarios de la exmodelo. “El productor tendría que hablar de eso. La verdad, yo no soy responsable del contenido”, dijo tranquila y satisfecha.

La conductora radial además dijo no tener ninguna rivalidad con Zimmermann, a quien solo ha visto dos veces en su vida. “Le agradezco su sintonía, nada más, porque nos vio. Hemos sido el programa más visto el sábado en Panamericana Televisión”, apuntó.

Pero eso no fue todo. La autora de 'Ni puta ni santa' publicó recientemente una imagen en su cuenta de Instagram que parece dirigida a ZImmermann. "Si tu dices que vales 100000000 millones yo te digo que sí... aunque yo sepa la verdad", se lee en el texto que acompaña la publicación,

OLENKA INDIGNADA

Olenka Zimmermann aseguró que no se le avisó que ya no continuaría en 'Al sexto día'. "Ni me avisaron, fui yo quien tuvo que preguntar", manifestó.

"Chamba es chamba y nadie tiene la culpa. Quien compró el programa es quien no respetó a nuestro publico ni al equipo. Ya hablaré", escribió la conductora de TV, quien hoy alista nuevos proyectos.