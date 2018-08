Mónica Cabrejos y su contundente respuesta a mujer que la insultó por estar soltera

Mónica Cabrejos vive unas vacaciones de ensueño en Cancún, México. La periodista disfruta del sol y las playas de la manera más despreocupada posible. Pese a ello, Cabrejos no se olvida de sus seguidores de Instagram y viene publicando diversas fotografías y videos sobre su viaje.

La comunicadora se muestra sonriente y más que feliz en Cancún, responde los comentarios de sus seguidores de Instagram y crea divertidas historias para compartir con sus hinchas en la red social.

Pero un reciente comentario encendió las alarmas en Mónica Cabrejos y todos sus seguidores. Una mujer le envió un mensaje donde le dice "fea trompuda" y ella no se quedó callada. La conductora radial envió contundente mensaje a la persona que la insultó.

"Para los que me critican, para los que creen que una mujer no puede elegir ser soltera, para los que creen que ningún hombre me quiere, les digo una mujer puede elegir cómo vivir su vida y todas las elecciones son válidas", indica Mónica Cabrejos.





Los seguidores de Mónica Cabrejos aprobaron las respuesta y realizaron los siguientes comentarios: "Eres la mejor", "esto es pura envidia, Moniquita", "es mejor seguir avanzando y no hacer caso a este tipo de comentarios".