Mónica Cabrejos aconseja a políticos y candidatos: "No se suban al carro de la selección peruana"

Mónica Cabrejos opinó respecto a la llegada de la 'Blanquirroja' a territorio nacional. La conductora de Radio Capital indicó que, a pocos meses de las elecciones regionales y municipales, es común que políticos y candidatos realicen homenaje a los seleccionados.

Para ella, lo único que buscan con esos reconocimientos es ganar votos a costa de su popularidad y cariño de los hinchas. Por ese motivo, se animó a dejarles un contundente consejo.

"No, amigo congresista. No, amigo alcalde. La gente no quiere eso. Homenaje, cariño, reconocimiento del pueblo, el espontáneo, el que no tiene ningún fin de lucro, no dinero, sino a rédito político. Esa foto al lado de la selección te suma. En unos meses son las elecciones, te caería bien esa foto, pero no malogres a nuestros seleccionados" , indicó en su programa radial.

"Ni te subas al carro de la Selección, amigo candidato. Todos coincidimos en que congresistas, candidatos a regidores, a alcaldes y otros figuretis, ‘shu shu’, no los queremos acá" , agregó.