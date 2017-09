En medio de su premiación a su trayectoria actoral en la 65 edición del Festival de San Sebastián de España, la actriz Mónica Belluci señaló haber confirmado que representa más que una cara bonita en el cine.



"Siempre me hacen preguntas sobre mi belleza y siempre respondo lo mismo: (...) cuando eres bella, puedes captar la atención, pero si no hay nada más, ahí se queda. Tengo casi 53 años y sigo trabajando. Creo que no es por mi belleza", estimó Bellucci.



La estrella italiana ha brillado tanto en el cine de autor como en Hollywood manifestó además que pese a no haberse alcanzado la igualdad con los hombres, ni en el cine ni en otros ámbitos laborales, las mujeres hoy en día "se respetan más a sí mismas, son diferentes que sus madres".

Es la tercera actriz extranjera galardonada con el Donostia del festival, considerado el de mayor peso del mundo hispánico. El argentino, Ricardo Darín y la francesa Agnés Varda se lo llevaron con anticipación.

Belluci y su trayectoria

Nacida en la ciudad italiana Citta di Castello, Belluci se inició como modelo hasta su debut en 1990 en 'Vita con figli', de Dino Risini.

A partir de entonces, ha participado en un centenar de filmes con papeles tan conocidos como 'María Magdalena' en 'La pasión de Cristo', de Melg Gibson; 'Perséfone' en Matriz; la chica Bond, en 'Spectre', o una vampira en 'Drácula', de Francis Ford Coppola.