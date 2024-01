Mon Laferte ha vuelto a ser el centro de la atención con el estreno de su último videoclip, ‘Pornocracia’, parte de su álbum más reciente, ‘Autopoietica’. En este provocador video, la artista utiliza imágenes explícitas que han generado un revuelo significativo en las redes sociales.

En el video, Mon Laferte se muestra inicialmente recostada dentro de una concha de mar, revelando más tarde de manera evidente una representación que simula recibir sexo oral.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, con usuarios expresando descontento y sorpresa. Comentarios como: “Que lata, mi hija menor te cantaba fuerte y lindo, no le podré mostrar este video”, y “se me cayó mi cantante favorita”, reflejan la decepción de algunos seguidores, especialmente aquellos con hijos pequeños.

Por otro lado, otros usuarios, defendieron a la cantante y las imágenes. “Más que una sexualización, siento que es una referencia al empoderamiento de mujer”, “icónica” y “Mon no hace música para niños”, indican los comentarios que elogiaron el material.





Mon Laferte se pronunció sobre polémico videoclip

A través de una transmisión en vivo en Instagram, la cantante explicó que no tenía la intención de compartir algo vulgar; más bien, pensó que sería una forma entretenida de dar vida a la letra de la canción.

“He estado meditando sobre eso porque dicen que es obsceno, pero en mi cabeza no es así. Creo que de repente hago muchas cosas desde mi lado creativo y no del racional y entonces lo veo como algo humorístico. Yo lo veo como un video tierno y divertido, pero si alguien no lo ve así, lo entiendo y lo respeto”, dijo Mon Laferte.

Para finalizar, la artista se mostró muy entusiasmada porque, a pesar de la polémica, el videoclip ya superó las 750 mil visitas en YouTube. Asimismo, advirtió que su música no es para niños y que si alguno la escucha es responsabilidad de los padres.









