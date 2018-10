Angie Jibaja: ¿Cómo está la modelo tras confesar sus problemas de adicción? [FOTOS]

La modelo Angie Jibaja confesó que sigue con sus adicciones al cigarro, pese a que tiene asma.



"No voy a mentir, sí he fumado de vez en cuando un cigarro porque yo sufro de ansiedad... Saben los problemas que tengo y, a veces, me fumo un cigarro", dijo la 'Chica de los tatuajes' en el programa 'Válgame, Dios'.

"El médico me ha sugerido dejar de fumar completamente. Yo tengo una cicatriz en los pulmones y fumar me hace mal. También estoy con tratamiento por mi asma", agregó.

Angie Jibaja también comentó que su ex pareja Jean Paul Santa María no podrá tener la custodia de sus dos hijos.

"No puede, no existe la posibilidad porque el señor me sigue debiendo la suma de 120 mil soles que dijo el juez. Este caso está desde 2015 y hasta ahorita no hay ningún depósito", manifestó.

En otro momento, la modelo aseguró que se encuentra soltera, ya que terminó su relación con el joven Brayan.



