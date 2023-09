Preocupado por las burlas. Según Fiorella Retiz, el conductor de ‘La Banda del Chino’, Aldo Miyashiro, se mostraba más afectado por ser un sticker de WhatsApp que por perder su matrimonio con Erika Villalobos. La periodista aseguró esto durante la última entrevista que brindó al programa ‘Magaly Tv. La Firme’.

Retiz dijo que ambos se comunicaron por llamada luego de que la alertaran de una supuesta intención de suicidio del conductor de televisión.

“Le pregunté qué estaba pasando, qué es lo que quería hacer. Me dijo: ‘Lo que pasa es que me han dicho que tú vas a salir a hablar, será todo un problema, yo no quiero que digas nada’. Le respondí: ‘Ya, pero cálmate’. Y él continuó: ‘Tú no sabes todo lo que me está pasando, es horrible. Soy un sticker en WhatsApp’”, señaló la participante de ‘La Casa de Magaly’.

Tras escucharlo, la modelo dice que se sintió ofendida, pues considera que habían temas más importantes por los que preocuparse.

“Le dije: ‘¿Me estás jodiendo? ¿Estás tirado en el piso por un sticker mientras a mí me están pasando una foto desnuda mía editada? ¿Eso te importa? Eso no está bien”, le respondió a Miyashiro.

Durante la entrevista, la reportera denunció públicamente estar recibiendo amenazas para no hablar sobre el ‘ampay’, pero aseguró que ya no quiere quedarse callada.

Erika protagonizará novela con Miyashiro

Anoche, en el término del primer tiempo del partido Perú vs. Paraguay, se emitió la publicidad de la nueva producción de América Televisión: ‘Perdóname’, una telenovela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos.

El anuncio de esta producción sorprendió a muchos televidentes, sobre todo porque la pareja se separó luego de que Miyashiro fuera ampayado besando a la reportera Fiorella Retiz, hace más de un año.

Incluso, recientemente Érika Villalobos fue vista con una nueva pareja, con quien se mostró bastante cariñosa y Miyashiro, en su programa, le deseó suerte en “esta nueva etapa de su vida”.