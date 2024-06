Desde que la organización internacional del Miss Universo cambió sus normas y quitó límites de edad, cada país ha tenido mayor apertura para elegir a la participante que lo representará. Es el caso de Ecuador, que ha elegido por primera vez en la historia a una mujer de 46 años.

Se trata de Yajaira Quizhpi, quien revela que fue su esposo y su hijo las personas que la impulsaron a participar. Actualmente, representa a la Región Sierra de su país.

“Las organizaciones se han transformado y se están sumando a los cambios para promover la inclusión. Me siento orgullosa de que me permitan estar aquí. Hemos roto barreras y, como mujeres, podemos dar un paso adelante sin temor al qué dirán”, sostuvo Quizhpi en entrevista con CNN.

“La experiencia ha sido gratificante. Me ha enriquecido personalmente. Me han apoyado mi esposo y mi hijo. Mi esposo fue la persona que me impulsó para inscribirme y estar el día de hoy formando parte de esta candidatura”, añadió la representante de Ecuador.

La participante que representará a Ecuador es muy activa en redes sociales.

Sobre sus compañeras del certamen, agradeció el respaldo y palabras de aliento que le han brindado. “Me han recibido con mucho cariño, he visto compañerismo, hemos aprendido la una de la otra, de las experiencias positivas y negativas. Les agradezco a mis compañeras que siempre me han tenido mucho cariño. Ha sido una gran enseñanza de vida”, expresó.

Yajaira Quizhpi es una ingeniera química que nació en la ciudad de Azogues, en la provincia de Cañar y madre de un niño de 11 años.

El certamen se está adaptando. También contará con la participación de siete aspirantes que son madres, 4 casadas y 3 divorciadas.

La participante que representará a Ecuador es muy activa en redes sociales.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO