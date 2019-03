¡Acabaron con su reinado! Le quitan corona de Miss Trujillo a Claudia Meza

La modelo Claudia Meza se presentó en el programa 'Magaly TV, la firme', y se mostró sorprendida tras enterarse que perdió la corona de Miss Trujillo 2019.

"Yo me he enterado al igual que todos por la televisión, no estaba enterada de que me habían destituido. A mí no me informaron por ningún medio, ninguno de mis directores regionales. Absolutamente nada. Yo tuve una conversación con ellos y me dijeron que aún mantenía el título de Miss Trujillo", sostuvo la ex reina de belleza.

Además, la modelo trujillana aseguró que ninguna persona de la organización le notificó su destitución. Por eso, mostró unos chats conversando con Alberto Picón, representante del Miss Perú Trujillo, donde le menciona que continúa con su reinado.



Recordemos que Claudia Meza denunció que la drogaron e intentaron abusar de ella en una fiesta de Asia, donde asistieron Poly Ávila, Nicola Porcella, Alexandra Méndez 'La Chama', entre otros.



TE PUEDE INTERESAR: