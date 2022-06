Yely Rivera, Miss Perú 2021, conversó con el programa “Magaly TV: La Firme” y dijo estar decepcionada de la organización del certamen porque no se sintió respaldada para representar al país en el Miss Universo.

La modelo indicó que durante su preparación para llegar al Miss Universo, ella tuvo que costear muchas cosas, como su entrenador del idioma inglés.

“Me sentí decepcionada de la forma cómo trabaja la organización. Si la organización o directamente Jessica (Newton) tiene un problema personal conmigo hubiera sido bueno que me lo digan”, dijo Yely Rivera.

“Hubo un contrato que yo nunca quise firmar con la organización porque no me pareció justo las cláusulas. El contrato era como representación artística y no como Miss Perú”, reveló.

Además, Yely Rivera sintió que le faltaron el respeto por no permitirle entregar la corona a su sucesora Alessia Rovegno, Miss Perú 2022.

“Cuando subo al escenario a entregar la corona, me hacen el ademán para entregar la corona, pero luego solo me dan la banda... Mientras yo le estoy colocando la banda a Alessia (Rovegno), Jessica (Newton) le había puesto la corona a Alessia. Me pareció una falta de respeto hacia mi persona, no me parece justo y no me parece correcto. Seré su eterna reina porque yo nunca entregué corona”, sentenció.

