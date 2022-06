La influencer Laura Spoya, quien ganó la corona de Miss Perú el 2015, salió al frente para defender a la nueva reina de belleza, Alessia Rovegno, quien ha sido criticada por ganar el concurso, que año a año genera polémica.

Spoya, a través de sus historias en Instagram, aplaudió la elección de Rovegno, a quien calificó como una “mujer guapísima, con mucho porte y presencia”.

“A mí me parece una mujer guapísima tiene muchísimo porte, presencia, hablando a nivel físico. En el certamen de belleza del Miss Universo por más que uno diga que ya no se busca solo la belleza física sino una belleza integral. De todas formas, uno busca una candidata con porte y elegancia que ella tiene perfectamente”, señaló en su cuenta de Instagram.

Debido a los errores que cometió durante la sección de preguntas, Spoya señaló que es algo que Alessia “tiene que trabajar”, pero que le queda mucho tiempo para prepararse para el concurso internacional.

“El Miss Perú tiene preparadores muy buenos que van a pulir las falencias que pueda tener. Considero que la única falencia que puede tener Alessia es su oratoria, pero eso se puede trabajar... Estar parada frente a un escenario, donde están miles de personas, además, Alessia ha estado en el ojo de la tormenta, la han atacado demasiado, toda esa presión más los nervios hace que respondas mal una pregunta. Eso no significa que uno sea menos inteligente por equivocarse, en una palabra, eso se trabaja”, puntualizó.

“Nadie te regala la corona”

Laura Spoya dejó en claro que es mentira que la organización pueda regalar la corona tal como se deslizó en diversos comentarios en redes sociales por lo que pidió que dejen de atacar a Alessia Rovegno.

“El concurso no está comprado, uno no compra su corona, nadie te la regala, eso es completamente mentira. Uno tiene que ponerse un poco más en los zapatos de la otra persona. Ella es humana una persona que tiene sentimientos. Ayer vi comentarios muy, muy feos y no la están dejando disfrutar su momento. Son ustedes los que se están atacando que las tres candidatas porque las tres irán a concursos internacionales y la idea es traer la corona, dejen de atacarse”, sostuvo.

“Esto de acuerdo con su elección, siempre me pareció el caballito ganador desde el principio... siempre lo pensé. A mí siempre me gustó para ganar, Tatiana también, pero una vez que hicieron la alianza con el Miss International dije este concurso es para Tatiana. Déjenlas trabajar, aliéntenlas porque al final ellas llevarán la banda del país en el mundo. Hay que darles críticas constructivas... Vamos a dejar de echarle tierrita a nuestra flamante Miss Perú que es Alessia, ya ganó”, añadió.

