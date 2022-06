Tras la polémica generada por la coronación a Alessia Rovegno como Miss Perú Universo 2022, la flamante reina de belleza confirmó que se sentía muy nerviosa durante el certamen, pues no está acostumbrada a hablar frente a cámaras, ni caminar en pasarelas.

“Estoy muy feliz, muy contenta, con ganas de trabajar. Creo que sé sobre mis posibilidades, mis fortalezas y en lo que debo trabajar. Estaba súper nerviosa. He modelado ante cámaras pero no de esta manera, es muy distinto, lo he estado aprendiendo durante este mes”, agregó en entrevista con ‘Amor y fuego’.

“CADA UNO TIENE SU OPINIÓN”

Respecto a su presentación en la noche de gala del martes, reconoció que estaba nerviosa y eso evitó que ella fluyera en la pasarela y no pueda soltarse porque era una transmisión en vivo. En otro momento, también habló sobre las duras críticas que ha recibido por su “favoritismo”.

“Creo que cada uno tiene su opinión y está bien. Son negativas y positivas . Yo sé lo que me falta, lo que tengo qué hacer y trabajar. Estoy súper enfocada en lo que tengo que hacer y trabajar. Cada uno tiene su opinión, yo sé cómo han sido las cosas , solo puedo decir que estoy muy dispuesta a trabajar”, agregó.

En otro momento dijo que se siente “totalmente capaz” de representar al Perú en el certamen de belleza, de lo contrario, no hubiera participado, pues “sería un gran roche para mí”.

“Todos ustedes no tengan duda alguna que haré de todo y más para dejar al Perú en alto”, prometió.

