Romina Lozano se coronó como la Miss Perú Universo 2018 en una ceremonia oficiada en el Teatro Municipal. Sin embargo, esta noticia no le agradó a todos, y así lo demostró 'Peluchín'. El conductor de 'Amor, Amor, Amor' hizo sentir su enojo ante el resultado en redes sociales.

El conocido presentador de espectáculos no dudó en hacerle saber a sus seguidores que el hubiera preferido que la representante de Loreto, Andrea Moberg, fuera la ganadora, debido a la respuesta que brindó.

“Hasta ahora no me entra en mi base de datos como no ganó Andrea Moberg, miss Loreto, si de buenas respuestas se trataba. No me vuelvan a decir la palabra -empoderado- en algunas horas por favor”, escribió Rodrigo González la noche de ayer en su cuenta de Facebook.

Tras leer este mensaje, muchos de sus seguidores estuvieron de acuerdo con su postura, y así se lo escribieron en distintos comentarios a 'Peluchín', reconociendo la capacidad de la Miss Loreto al manifestar su opinión y apoyo a las mujeres.