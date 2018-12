Miss Perú sobre Miss España transgénero: "Hay que aceptar a la gente tal y como es"

Romina Lozano, Miss Perú, dedicó un mensaje de apoyo a Ángela Ponce, Miss España, con quien comparte habitación a la espera de la realización del Miss Universo 2018.

"Con mucha felicidad, les comparto esta foto con (Miss) España, mi rommate. Tengo la suerte de poder compartir la habitación junto a alguien hermosa en todo sentido. Este viaje se ha convertido para mi en algo increíblemente educacional, me ha inspirado. Ángela Ponce es alguien de coraje, de ejemplo, de que sin importar quién seas o de dónde vengas puedes cumplir tus sueños, es digna de respeto y admiración", expresó Lozano en Instagram.

Vea también Mávila Huertas no pierde tiempo y ya se alista para la llegada de este verano | FOTOS

"Todo está en aceptar a la gente tal y como es, no es sobre una sola persona, es sobre millones de personas, no solo es por ella o por mí, es sobre todos nosotros, aceptarnos tal cual somos, todos somos diferentes y eso no es malo, cada uno tiene una misión aquí y lo más primordial es ser feliz y vivir en unión, respeto y tolerancia. Empecemos ahora y hagámoslo juntos", agregó.

Ángela Ponce se convirtió en el centro de las críticas por ser la primera transgénero en participar en el certamen mundial. Recordemos que la Miss Colombia manifestó su rechazo a la participación de Ponce en la ceremonia. "Un reinado como el Miss Universo, es para mujeres", señaló Valeria Morales.

Ni bien llegó a Indonesia, donde se celebrará el Miss Universo 2018, Ponce compartió un video donde anunció que su compañera de habitación era Miss Perú y no Miss Colombia como se había especulado.

TE PUEDE INTERESAR: