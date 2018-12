Romina Lozano , representante peruana en el Miss Universo 2018, a través de sus redes sociales, anunció su retiro de los concursos de belleza. Por intermedio de su cuenta de Instagram, la modelo hizo un balance sobre su participación en el Miss Universo de ayer.

"Yo no creía en la capacidad que podía demostrar aquí en este concurso y eso me lo mostró (estar en la competencia). Eso me ayudó a ser yo misma, a creer en mí, a trabajar duro por lo que quiero y a confiar en mí. He aprendido muchísimo", expresó Lozano en una transmisión en vivo.

Tras no lograr quedar entre las 20 finalistas del Miss Universo, la peruana dio a conocer que no volverá a participar en certámenes de belleza.

"Este fue mi último concurso, ya no voy a estar en más concursos de belleza. Cierro mi etapa con el Miss Universo y cierro mi etapa en concursos de belleza. Tengo otros planes, me gustaría seguir la carrera que estaba estudiando, pero ya veremos qué es lo que la vida tiene para mí", sostuvo la modelo peruana.