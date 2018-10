Por: Samantha Aguilar



Luego de la polémica elección de la Miss España, Ángela Ponce , quien hace unas semanas se convirtió en la primera reina de belleza transgénero , le consultamos a la flamante Miss Perú 2019, Anyella Grados , cuál era su opinión al respecto.

"Si una persona transgénero tiene el sueño de representar a su país, quiénes somos nosotros para decirles que no. Hay que romper los estereotipos y perjuicios de nuestra sociedad, todos los seres humanos podemos soñar. Estoy a favor de ellas", añadió.

Asimismo, Grados, a pocas horas de haber sido coronada Miss Perú 2019, viene siendo víctima de ataques ofensivos de cibernautas que no consideran a la trujillana como la mejor elección para representar a nuestro país.

"Una de las preguntas que hicieron en la noche final del certamen fue del bullying cibernético, en estos momentos yo lo estoy viviendo, pero me siento mentalmente preparada y no me afecta. Solo tengo un día como reina, sé que en el camino voy a mejorar”, sostuvo.

¿Qué mensaje les darías a las personas que te critican? “Estoy sentada frente a ustedes, duela a quien le duela. Soy la Miss Perú 2019. Yo sé que me van a llegar a querer, porque estoy preparada. Tenemos que pensar 100 veces antes de escribir en un celular, muchas personas se han suicidado por ser víctimas de bullying”, declaró.

Vea también Ampayan a Nicola Porcella tomado de la mano con modelo chiclayana [VIDEO]

Para Anyella no basta que una Miss Perú sea bonita. "También debe conocer su realidad, saber comunicarse y llevar siempre un mensaje", añadió.

Anyella Grados tiene 19 años, es estudiante de Ciencias de la Comunicación, amante de los deportes como el boxeo, surf y quiere aprender a jugar fútbol. "Soy una Miss a todo terreno, me gusta la adrenalina", aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: