Mara Topic, representante de Ecuador para el Miss Universo 2024, explicó que sufre la enfermedad de Hashimoto, un padecimiento que le hace perder el cabello, por lo que usará de por vida peluca.

El último fin de semana, Mara Topic se alzó con la corona del Miss Ecuador 2024 y representará a su país en el certamen de belleza internacional que se realizará en noviembre en México.

Mara Topic, de 29 años, se desempeña como directora y productora de cine.

“Tengo una enfermedad autoinmune que de alguna u otra manera te hace sentirte limitada, pero los límites están en la mente”, mencionó la Miss Ecuador 2024.

“No tiene mejoría, es por el resto de tu vida, no tiene cura”. En las personas afectadas, el sistema inmunitario, encargado de defendernos contra virus y bacterias, produce anticuerpos que por error atacan la glándula tiroides. Esta glándula, ubicada en la base del cuello, regula múltiples funciones en nuestro organismo”, explicó.

Después de enfatizar que no es alopecia, la candidata ecuatoriana explicó que comenzó a usar pelucas por recomendación de su doctora. “Es [una enfermedad] progresiva pero estamos tratando de mejorar. Por eso mi doctora me dijo ‘Mara, por qué no usas peluca, para que el poco pelo que estamos recuperando no se te dañe’, declaró citada por People en Español.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE HASHIMOTO?

La enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que puede causar hipotiroidismo, o tiroides hipoactiva. En raras ocasiones, la enfermedad puede causar hipertiroidismo, o tiroides hiperactiva. La tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa en la parte frontal del cuello.

La enfermedad de Hashimoto también se conoce como tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis autoinmunitaria.

La enfermedad de Hashimoto es de 4 a 8 veces más común entre las mujeres que entre los hombres.

Aunque se puede presentar la enfermedad entre los adolescentes o entre las mujeres jóvenes, se desarrolla con mayor frecuencia entre las mujeres de 30 a 50 años de edad.

La probabilidad de desarrollar la enfermedad de Hashimoto aumenta si otros miembros de la familia tienen la enfermedad.

Es más probable que una persona desarrolle la enfermedad de Hashimoto si tiene otros trastornos autoinmunitarios como:

Enfermedad celíaca , un trastorno digestivo que daña el intestino delgado

Lupus.

Artritis reumatoide.

Síndrome de Sjögren

Diabetes tipo 1.

El hipotiroidismo, o tiroides hipoactiva, puede causar muchos síntomas, desde el aumento de peso hasta la fatiga. Muchas personas no los notan hasta que han pasado meses o años con este problema de déficit hormonal, porque se desarrolla lentamente. En el otro extremo, una producción excesiva de hormonas por parte de la tiroides provoca hipertiroidismo. Ambas patologías afectan a la salud capilar y pueden provocar pérdida de cabello, además de sequedad, fragilidad o adelgazamiento del pelo en el cuero cabelludo y el resto del cuerpo.

