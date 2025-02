"Mis hermanos": Jonathan Maicelo posó junto a los 'Gemelos Paletazo'

Luego de burlas y comparaciones con los 'Gemelos Paletazo' por su rinoplastia, Jonathan Maicelo decidió posar junto a ellos y llamarlos "hermanos".

A través de Instagram, el boxeador publicó un video y una imagen con los estilistas, con quienes habría estado en la inauguración de un local.

"Al fin con mis hermanos, los tres somos paletazo, uy", escribió en la descripción de la fotografía compartida en su perfil.

El junte desató una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, donde muchos aplaudieron el buen humor del 'Rocky de los barracones'. "¡Qué buena!", "¿Cuál es Maicelo?", "Qué lindos", fueron algunos de los comentarios.

Imagen

Nueva nariz de Jonathan Maicelo generó comparaciones con los 'Hermanos Paletazo'

Hace unas semanas, Jonathan Maicelo generó polémica tras realizarse una cirugía en la nariz. La transformación estética del deportista llevó a la comparación con los estilistas Juan y Miguel Barbarán, conocidos como los 'Hermanos Paletazo'.

"Me han reventado el celular, me han etiquetado en miles de fotos. Mi prima incluso me dice: 'Tienen su trillizo'. Todo el mundo está hablando de esto", comentó Miguel Barbarán en una entrevista.

Por otro lado, Juan Barbarán comentó: "Mi nariz está como un tobogán para arriba, porque obviamente me gusta una nariz más femenina, una nariz que me haga ver más delgado. La de él es más recta, no se parece para nada".

