Mira las peleas más bochornosas de la farándula local [VIDEOS]

De agresiones verbales a físicas. Para vergüenza de muchos, el espectáculo de golpes que protagonizaron Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza en 'Eso es guerra' no ha sido el único. La farádula local está llena de estas execrables acciones.

Aquí te recordaremos algunas de las más polémicas.

MILENA ZÁRATE VS. GENI ALVES

La brasileña había hecho una acusación de grueso calibre sin pruebas contra la cantante colombiana y tras dimes y diretes, ambas se enfrentaron hasta jalarse de los cabellos.

WACHITURRAS VS. CULISUELTAS

​Otras de las peleas que siguen en la retina de los usuarios es la que protagonizaron las 'Culisueltas' argentinas contra las 'wachiturras peruanas' que tuvieorn que ser separadas por un confundido Rodrigo González.

JIMMY SANTI VS. MELCOCHITA

'Melcochita' se burló de Jimmy Santi con un chiste y el cantante no lo toleró. En el programa de Magaly Medina ambos fueron invitados y para sorpresa de muchos, Jimmy Santi le dio manotazos a 'Melcochita'.

SUSY DÍAZ VS. GENI ALVES

En uno de los cumpleaños de Susy Díaz se presentaron su ex pareja 'Mero Loco' con la brasileña Geni Alves y eso no fue del agrado de Susy, quien arremetió al lanzarle una torta a Geni.



YAHAIRA PLASENCIA VS. ROSÁNGELA ESPINOZA

La última de las peleas televisadas sucedió el último viernes cuando la cantante y la modelo participaban en el un juego de 'Esto es guerra'.