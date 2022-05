Después de esperar cerca de 20 años por el honor de tener por fin la estatuilla del Oscar al Mejor Actor de Hollywood (por su rol en el filme ‘The Revenant’) el actor norteamericano Leonardo DiCaprio tuvo que esperar de nuevo… pero esta vez solo un poco.

En el video se puede ver al actor dando golpecitos en la mesa y mirando de un lado para otro, mientras una mujer se encarga de atornillar la placa con su nombre a la estatuilla.

El actor de 41 años no dejó su premio de lado en ningún instante, y no perdió la oportunidad para bromear con ella. "¿Haces esto todos los años? No habría adivinado", señaló a la persona que mantenía retenido su ansiado premio.

Según consignó el portal de espectáculos Distractify, las estatuillas no vienen con los nombres de sus dueños con el fin de reducir al mínimo la posibilidad de que se filtre, antes de tiempo, quiénes son los ganadores.

Por eso, son los propios artistas quienes deben llevar el premio a un lugar especial donde les colocan su nombre. En esta ocasión, DiCaprio fue acompañado por numerosos fotógrafos que no le quitaron un ojo de encima en toda la noche.