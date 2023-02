Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra John Kelvin

Corre el riesgo de volver a prisión. El cantante de cumbia, John Kelvin, no escarmienta y nuevamente se encuentra en el ojo público tras agredir verbalmente a su expareja, Dalia Durán, a quien golpeó salvajemente en el 2021, motivo por el que estuvo preso durante un año.

Tras hacerse público este nuevo episodio de violencia entre los exconvivientes, el artista se encuentra detenido hasta esclarecer el caso.

Sin embargo, su situación se agrava, pues el Ministerio Público de Lima Norte ha solicitado 9 meses de prisión preventiva contra Jonathan Kelvin Sarmiento Llanto por los delitos de agresiones en la modalidad de violencia psicológica y desobediencia a la autoridad.

Captura del Ministerio Público

¿CÓMO FUE LA RECIENTE AGRESIÓN?

Magaly Medina dio a conocer detalles de la intervención policial en la que John Kelvin fue detenido por no cumplir con la medida de alejamiento de su expareja Dalia Durán y sus menores hijos.

Horas antes, el cumbiambero llegó hasta la vivienda de Durán para recoger a su hijo, pero el menor de 13 años no quiso irse con el cantante, por lo que Kelvin habría insultado a su expareja.

“La denunciante señaló que había sido agredida verbalmente, que la perjudica, motivo por el que sentó la denuncia (…) La señora tenía una medida de protección, lo del régimen de visitas que él hace alusión es una situación extrajudicial que ellos habían pactado, al parecer no hay ningún documento, no lo ha mostrado. No es tanto por el régimen de visitas que se le ha detenido sino por la agresión psicológica que ha sufrido Dalia Durán”, refirió el coronel.