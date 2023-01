Un secreto familiar. La mamá de Tony Succar, Mimmy Succar, sorprendió a los televidentes de la reciente edición de ‘La Voz Generaciones’ de Latina Televisión, al confesar en vivo que su esposo y padre del percusionista casi deja a su familia para irse a vivir “nuevas experiencias”.

Ella brindó su testimonio luego de escuchar cantar a una de las participantes el tema ‘Cosas del amor’: “Esa canción le llega al corazón a todas las mujeres. ¿Quién no ha pasado por eso? Creo que todas, no me digan que nadie. Yo lo digo porque lo viví en carne propia y uno tiene que decirlo sin pena porque esa es la verdad”, reveló Mimy.

La cantante aprovechó la historia de la canción para contar lo que vivió con el padre de sus hijos: “Yo creo que pasa por la rutina, los hijos y los nietos, pero yo le dije una cosa a mi esposo: ‘Piensa bien lo que vas a dejar por algo nuevo que vas a encontrar, que no sabes cómo te va ir por allá, así que razona porque el día que te vas, te vas y no nos verás nunca más’”, dijo ante la notoria incomodidad de su hijo Tony.

El talentoso artista decidió sentarse en su mueble con los brazos cruzados mientras su madre continuaba contando ese amargo capítulo de su vida familiar.