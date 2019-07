Millonario árabe se divierte con escote de Sheyla Rojas y ella reacciona así | VIDEO

Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli siguen en boca de todos. El millonario árabe compartió un video donde 'juega' con el escote de la conductora de América Televisión.

En el videoclip, el polémico personaje parece acomodarle el escote del conjunto blanco que lleva la animadora tras tocarla de forma cariñosa. La exchica reality, por su parte, no se inmuta y se luce muy tranquila y sonriente al lado de quien sería su nueva pareja.



Frente a las cuestionamientos de sus seguidores en torno a que gusta del dinero, Sheyla Rojas reconoció que disfruta de los lujos que puede ofrecerte una buena fortuna y precisó que no solo a ella, sino a todos.



"Quién dice que no. Obvio que me gusta, como a ti y a todos mi rey. Quien diga que no, miente", precisó la exchica reality en Instagram.