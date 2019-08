Miley Cyrus sobre su sexualidad: "En mi vida entera no entendía mi propio género y mi propia sexualidad"

Se hizo conocida como estrella infantil de Disney en la serie Hannah Montana, pero con el transcurrir de los años Miley Cyrus se transformó en la chica rebelde que protagonizaba escándalo tras escándalo.

Todo hacía pensar que había sentado cabeza tras su matrimonio con Liam Hemsworth, en diciembre del año pasado. Pero no fue así, y recientemente se evidenció su sonado rompimiento matrimonial con el actor estadounidense.

Aquella Miley que hacía twerking en los MTV, que aparecía desnuda repentinamente o que hacía declaraciones polémicas en torno a su sexualidad, parecía haber desaparecido.

Vea también Se solidariza: Lady Gaga financiará escuelas en El Paso tras trágico tiroteo masivo

El ingreso de Liam Hemsworth a su vida parecía haber traído nuevos tiempos. Ambos se conocieron cuando eran adolescentes, en la filmación de The Last Song, en 2009.

Para el 2008, Miley Cyrus intentaba librarse de la imagen infantil de Hannah Montana, quien tenía doble vida pues por la mañana era una estudiante promedio y por las noches, una estrella internacional de la música.

Fue entonces que se la vio desnuda por primera vez. A sus 15 años posó para Annie Leibovitz en una fotografía que apareció en la portada de Vanity Fair. En la imagen, su cuerpo solo estaba cubierto por una sábana y mostraba su espalda al desnudo. La fotografía fue muy criticada debido a la sobreexposición de la actriz dada su edad.

Pero a la cantante poco le importó. Hasta el año pasado aseguró que no se arrepentía del aquel desnudo.

Su actitud rebelde encendía las alarmas en Estados Unidos. Tras la estrepitosa caída de Britney Spears, la siguiente en la lista era Miley Cyrus. Pese a un pueblo ansioso por devorar a una nueva estrella de la música, la cantante seguía haciendo de las suyas: apareció bailando en un tubo en la entrega de los premios adolescentes y fotos muy atrevidas por la cual la consideraron como la peor influencia para los más jóvenes.

"Lo siento, pero no soy perfecta", señaló Miley en octubre de 2011 y agregó "nunca robé un collar (refiriéndose a Lindsay Lohan) o manejé ebria".

Vea también Jennifer Lopez volvió a arrasar en Instagram con foto en ropa de baño

En torno a su comportamiento público, Cyrus declaró en una reciente entrevista que "yo (quería dejar de ser Hannah Montana) después de que cumplí 18 años porque se sentía ridícula. En el momento en que tuve relaciones sexuales, sentí como si no pudiera ponerme la peluca nuevamente. Se puso raro. Se sentía como … que ya había crecido… no soy una mascota de Disney. Soy una persona".

Pese a este laberinto a su alrededor, Cyrus seguía románticamente con Liam Hemsworth hasta que en 2012 se comprometieron. Pero el amor no duraría mucho. En 2013, Hemsworth apareció en imágenes besando a la actriz mexicana Eiza González.

Vea también Así fue el cumpleaños número 15 de la hija de Edith Gonzáles tras la partida de su madre [FOTOS]

Cada quien siguió su vida. En 2015, Miley confesó que le gustaban las mujeres. "Soy bien abierta al respecto. Soy pansexual", dijo a la revista Elle aunque agregó que cambiaba su estilo "cada dos semanas".

Ese año, tuvo un fugaz romance con Patrick Schwarzenegger y luego apareció besando a la modelo Stella Maxwell.

En una charla con la revista Paper, Cyrus confesó que se sentía atraída por las mujeres desde los 14 años. "Recuerdo decirle a mi madre que admiraba a las mujeres de una manera diferente. Cuando ella me preguntó a qué me refería le dije 'las amo, las amo como amo a los chicos' y eso fue algo difícil de entender para ella. No quería que fuera juzgada".

Y en Variety agregó "en mi vida entera no entendía mi propio género y mi propia sexualidad. Siempre odié la palabra bisexual porque incluso eso es ponerme en una caja. Nunca pienso en alguien como en ser un hombre o ser una chica".

Tras estas polémicas y amoríos fugaces, Miley y Liam volvieron como pareja.

La exestrella de Disney redifinió el matrimonio en una conversación con la revista Vanity Fair. "La gente se enamora de la gente, no del género. De lo que estoy enamorada existe casi en un nivel espiritual. No tiene nada que ver con la sexualidad. Las relaciones en una nueva generación: no creo que tengan mucho que ver con la sexualidad o el género. El sexo es en realidad una parte pequeña, y el género es una parte muy pequeña, casi irrelevante de las relaciones".

Vea también Sophie Turner presume el look con el que impresionó a Joe Jonas en su cumpleaños

Precisó que unirse en matrimonio con una persona parecía algo fuera de lugar para ella, pero admitió que con Liam, aquella idea, era fuerte.

Sin embargo, en julio de este año declaró en lo que parecía una especie de premonición para lo que ahora está viviendo. "Estoy en una relación hetero, pero todavía estoy muy atraída sexualmente por las mujeres".

Esta atracción de nuevo quedó confirmada tras la difusión de fotos con Kaitklynn Carter, a quien besó en un yate a pocos días de su separación con Liam Hemsworth.

Tras su rompimiento con el actor, Cyrus publicó que "no luches contra la evolución porque nunca ganarás. Como lo alto de la montaña en la que estoy, que alguna vez estuvo bajo el agua conectada con África, el cambio es inevitable".



TE PUEDE INTERESAR: