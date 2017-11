¿Será cierto? Miley Cyrus y Liam Hemsworth se habrían casado hace 6 meses. Una fuente cercana a la pareja le informó a un medio australiano que su boda fue “una ceremonia íntima en su casa en Malibú”.

Desde que la pareja que se comprometió nuevamente, los rumores que rodean a su matrimonio no han cesado, y esta vez, un invitado a la supuesta ceremonia contó todos los detalles a la revista Now To Love.

“Desde la ceremonia hace medio año, la pareja me ha dicho que solo los que estuvimos allí somos los que sabemos de esto”, explicó la fuente.

La revista OK! también habría logrado contactarse con otro de los supuestos invitados, y este dijo: “Miley está absolutamente en las nubes desde que ella y Liam se casaron. No hay palabras que describan lo mucho que se aman y quieren pasar juntos el resto de sus vidas”.

Como se recuerda, Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron en el 2009 mientras grababan 'The Last Song', la película basada en el libro homónimo de Nicholas Sparks. Ellos se comprometieron por primera vez en el 2012, pero se separaron un año después.

Tras tres años y medio separados, ellos habrían retomado su relación a mediados del 2016, y se comprometieron nuevamente poco después. Ni Cyrus ni Hemsworth se ha pronunciado aún sobre estos nuevos rumores.